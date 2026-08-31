10万円出さなくても十分！ Amazonでセール中のミドルクラススマホ5選

スマホは欲しい。でも、最新のハイエンドモデルに10万円、15万円と出すのはちょっと……。そんな人にちょうどいいのが、価格と性能のバランスに優れた「ミドルクラススマホ」です。SNSや動画視聴、ゲーム、写真撮影といった普段使いなら、十分すぎるほどの性能を持つモデルも増えています。

しかも今、Amazonでは「AmazonスマイルSale」を開催中。9月3日まで、スマートフォンを含むさまざまな商品がお買い得になっています。「そろそろスマホを買い替えたい」と思っていたなら、普段より安く手に入るモデルをチェックしておくチャンスです。

そこで今回は、Amazonでセール中の商品の中から、価格は抑えつつも性能や使い勝手にしっかり期待できる「ミドルクラススマホ」を5台ピックアップしました。高性能すぎるスマホはいらない、でも安さだけで選んで後悔もしたくない。そんな人におすすめしたい5台です。

欲しいもの全部入りの高コスパスマホ

「REDMI Note 15 Pro 5G」

参考価格：57,980円

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47,435円（18％オフ）

まず、シャオミ「REDMI Note 15 Pro 5G」が狙い目です。参考価格57,980円から47,435円へ、18％オフで販売中。

CPU性能は突出して高いわけではありませんが、そのぶんカメラ性能はかなり充実しています。メインカメラには1/1.4型の大型センサーを採用した約2億画素カメラを搭載しており、撮影性能はハイエンドスマホにも迫るスペックです。

さらに、6300mAhの大容量バッテリーに加え、堅牢性の高さも魅力。FeliCaやIP68の防水・防塵にも対応しており、普段使いで欲しい機能をしっかり押さえています。これだけ揃って4万円台なら、コストパフォーマンスの高さはかなり目を引きます。

ゲーム重視なら、この価格はかなりアツい

「Xiaomi POCO X8 Pro」

参考価格：59,980円

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54,980円（8％オフ）

シャオミ「Xiaomi POCO X8 Pro」も注目の一台。参考価格59,980円から54,980円へ、8％オフで販売中。

ミドルハイクラスの性能を備えながら、価格は5万円台半ば。処理性能と価格のバランスがよく、できるだけ予算を抑えつつ、ゲームもしっかり楽しみたい人には注目の1台です。

一方で、FeliCaには非対応で、カメラ性能も大きな強みとはいえません。ただし、スマホ決済や写真撮影よりもゲーム性能を重視するなら、そこは割り切りやすいポイント。特に、限られた予算で快適にゲームを遊びたい若いユーザーには、かなり相性のいいモデルです。

性能も安心感も欲しいなら、これ

「arrows Alpha2」

過去価格：94,900円

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79,990円（16％オフ）

発売されたばかりのFCNT「arrows Alpha2」は、Dimensity 8350 Extremeを搭載するミドルハイクラスのスマートフォンです。前モデルから価格が上がり、「ちょっと高くなったな……」と感じた人もいるかもしれませんが、Amazonでは早くもタイムセールで7万9990円に。性能を考えれば、ぐっと狙いやすい価格になっています。

魅力は、単純なスペックの高さだけではありません。FeliCa対応はもちろん、水中撮影もできるという防水防塵性能、MIL規格23項目に準拠した高い堅牢性など、arrowsらしい日常での使いやすさもしっかり備えています。性能とコストパフォーマンス、さらに国内メーカーならではの安心感まで求めるなら、幅広いユーザーに勧めやすい1台です。

デザインで選べる、4万円台の全部入り

「motorola edge 60」

参考価格：59,800円

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47,850円（20％オフ）

「motorola edge 60」は、性能的にはミドルクラスながら、普段使いに欲しい機能をバランスよく備えたスマートフォンです。AmazonスマイルSALEの対象ではありませんが、現在は4万円台まで価格が下がっているうえ、ポイント還元もアップ（8月31日現在、3480ptが還元される）。実質的なお得感はかなり高くなっています。

注目したいのが、PANTONEカラーを取り入れたmotorolaらしいデザインです。見た目に個性がありつつ、FeliCaや防水防塵、大容量バッテリーなどもしっかり搭載。「性能だけで選ぶスマホはちょっと味気ない。でも使い勝手も妥協したくない」という人にぴったりの、デザインと実用性を両立した“全部入り”モデルです。

実質1万6000円なら“割り切りスマホ”としてアリ

「moto g06」

参考価格：26,800円

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20,357円（24％オフ）

「moto g06」は、性能だけを見ればかなりエントリー寄りのスマートフォンです。ゲームを快適に遊んだり、重いアプリをサクサク動かしたりといった用途には正直向きません。ただ、ポイント還元まで含めれば実質1万6000円前後（8月31日現在、4337ptが還元される）。知名度のあるメーカーの新品スマホがこの価格で手に入ると考えると、インパクトはかなり大きいです。

用途を電話やLINE、SNS、ちょっとしたウェブ閲覧などに絞るなら、選択肢としては十分アリ。メインスマホとして性能を求める人には厳しい部分がありますが、子供用やサブ端末、最低限使えればいいという人なら、この安さは大きな魅力です。