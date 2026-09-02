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AmazonスマイルSale 超お買い得情報総まとめ 第22回

20万円切りも！ RTX 5060から5070まで、Amazonのセールで買いたいゲーミングPC5選

2026年09月02日 20時00分更新

文● モーダル小嶋／ASCII

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　ゲーミングPCが欲しい。でも、CPUやGPUの種類が多いうえに、価格も10万円台から40万円以上までさまざま。「結局どれを買えばいいの？」と迷ってしまう人も多いのではないでしょうか。せっかく買うなら、単に安いだけではなく、遊びたいゲームに十分な性能を備えた一台を選びたいところです。

　ちょうどAmazonでは、9月3日まで「AmazonスマイルSale」を開催中。ゲーミングPCにも値下げされているモデルがあり、RTX 5060搭載機が20万円を切るほか、RTX 5070やRyzen 7 9800X3Dを搭載した高性能モデルもセール価格になっています。

　今回は、AmazonでチェックしたいゲーミングPCを5台ピックアップしました。「できるだけ予算を抑えたい」「ノートPCがいい」「高フレームレートを狙いたい」など、それぞれの“買いポイント”がわかりやすいモデルを選んでいます。

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ポイントアップキャンペーンにエントリー
 

まずは20万円以内で始めたい！
RTX 5060＋32GBメモリーで18万8100円

Amazon.co.jpでチェック

TITAN GAMING 【GeForce RTX 5060搭載 / 850W GOLD電源搭載 / メーカー保証1年】 ゲーミングPC デスクトップパソコン Ryzen 7 5700X メモリ32GB NVMe SSD 1TB Windows 11 Home AQUA UNO ブラック

詳細を見る

参考価格：200,000円

188,100円（6％オフ）

　初めてゲーミングPCを買うなら、TITAN GAMING「TG-RTX5060-5700X-32GB-CX2B-1TB」が選択肢。Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060を組み合わせ、メモリーは32GB、SSDも1TBを搭載。さらに850Wの80PLUS GOLD電源まで備えながら、スマイルSaleでは参考価格20万円から18万8100円になっています。

　フルHDでPCゲームを楽しみたい人には十分狙いやすい構成。メモリーやストレージを購入直後から増設しなくても余裕があるのもポイントです。

Amazonで「TG-RTX5060-5700X-32GB-CX2B-1TB」を見る
 

ノート派なら20万円台前半！
RTX 5060搭載「MSI Cyborg 15」

Amazon.co.jpでチェック

【Amazon.co.jp限定】MSI ゲーミングノートPC Cyborg 15 GeForce RTX 5060 Core i7 13620H 15.6インチ メモリ 16GB SSD 512GB リフレッシュレート144Hz Windows11 Cyborg-15-B13WFKG-1172JP

詳細を見る

参考価格：239,800円

209,800円（13％オフ）

　「デスクトップを置く場所がない」「ゲーム用PCを持ち運びたい」という人には、MSI「Cyborg 15」が候補になります。Core i7-13620HとGeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載し、15.6型フルHDディスプレーは144Hz表示に対応。メモリー16GB、512GB SSDという構成で、参考価格23万9800円から20万9800円まで値下がりしています。

　ストレージ容量はやや控えめですが、RTX 5060搭載ゲーミングノートが20万円台前半という価格は魅力。デスクトップほど場所を取らずにPCゲームを始めたい人向け。

Amazonで「Cyborg 15」を見る
 

32GBメモリー＋1TB SSDで29万円切り！
ASUS「TUF Gaming F16」

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【Amazon.co.jp限定】 ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming F16 FX608JMI 16インチ GeForce RTX 5060 インテル Core i7 14650HX メモリ 32GB SSD 1TB リフレッシュレート144Hz イルミネートキーボード Windows 11 重量 2.2kg 動画編集 イェーガーグレー FX608JMI-I7R5060321T

詳細を見る

過去価格：354,511円

289,800円（18％オフ）

　ノートPCでもメモリーやストレージに余裕が欲しいなら、ASUS「TUF Gaming F16 FX608JMI」が狙い目。CPUにCore i7-14650HX、GPUにGeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載し、メモリーは32GB、SSDは1TB。16型ディスプレーは1920×1200ドット、最大144Hz表示に対応します。

　セールでは参考価格から18%オフの28万9800円。ゲームをインストールしてすぐ容量不足になりにくく、メモリーも最初から32GBあるため、「買ったあとに増設を考えたくない」という人にも選びやすい構成といえます。

Amazonで「TUF Gaming F16 FX608JMI」を見る
 

VRAM 16GBが頼もしい！
30万円切りの「G TUNE DG」

Amazon.co.jpでチェック

mouse 【 RX 9060 XT (16GB) 搭載 / 3年保証 】 ゲーミングPC デスクトップPC G TUNE DG (Core Ultra 5 225 32GB メモリ 1TB SSD Windows 11 無線LAN 水冷 ゲーム 動画編集) DGI5A6XB83SJW116AZ

詳細を見る

参考価格：349,800円

299,980円（14％オフ）

　ゲームだけでなく、動画編集や配信まで考えているならマウスコンピューター「G TUNE DG」も注目。Core Ultra 5 225とRadeon RX 9060 XTを搭載し、ビデオメモリーは余裕の16GB。さらに32GBメモリー、1TB SSD、240mmラジエーターの水冷CPUクーラーを備えています。

　通常34万9800円のところ、14％オフの29万9980円。3年間の修理保証も標準で付くため、30万円前後でスペックだけでなくサポートまで重視したい人にも選びやすい一台でしょう。

Amazonで「G TUNE DG DGI5A6XB83SJW116AZ」を見る
 

240HzのWQXGA液晶まで搭載！
RTX 5070ゲーミングノート「Crosshair 16 HX」

Amazon.co.jpでチェック

MSI ゲーミングノートPC Crosshair 16 HX E14W GeForce RTX 5070 Core i7 14650HX 16インチ メモリ 32GB SSD 1TB リフレッシュレート240Hz Windows11 Crosshair-16-HX-E14WGK-2693JP

詳細を見る

参考価格：434,800円

394,800円（9％オフ）

　ノートPCでも性能をしっかり求めるなら、MSI「Crosshair 16 HX E14W」。Core i7-14650HXとGeForce RTX 5070 Laptop GPU、32GBメモリー、1TB SSDを搭載する高性能モデルです。さらに16型ディスプレーは2560×1600ドットのWQXGA解像度で、最大240Hz表示に対応。

　参考価格43万4800円から39万4800円へ値下がりしています。 価格は高めですが、「別途ゲーミングディスプレーを用意せず、高解像度・高リフレッシュレート環境を一台でまとめたい」という人には選択肢に入ってくる一台。

Amazonで「MSI Crosshair 16 HX E14W」を見る
 

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