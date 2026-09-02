AmazonスマイルSale 超お買い得情報総まとめ 第22回
20万円切りも！ RTX 5060から5070まで、Amazonのセールで買いたいゲーミングPC5選
2026年09月02日 20時00分更新
ゲーミングPCが欲しい。でも、CPUやGPUの種類が多いうえに、価格も10万円台から40万円以上までさまざま。「結局どれを買えばいいの？」と迷ってしまう人も多いのではないでしょうか。せっかく買うなら、単に安いだけではなく、遊びたいゲームに十分な性能を備えた一台を選びたいところです。
ちょうどAmazonでは、9月3日まで「AmazonスマイルSale」を開催中。ゲーミングPCにも値下げされているモデルがあり、RTX 5060搭載機が20万円を切るほか、RTX 5070やRyzen 7 9800X3Dを搭載した高性能モデルもセール価格になっています。
今回は、AmazonでチェックしたいゲーミングPCを5台ピックアップしました。「できるだけ予算を抑えたい」「ノートPCがいい」「高フレームレートを狙いたい」など、それぞれの“買いポイント”がわかりやすいモデルを選んでいます。
まずは20万円以内で始めたい！
RTX 5060＋32GBメモリーで18万8100円
参考価格：200,000円
↓
188,100円（6％オフ）
初めてゲーミングPCを買うなら、TITAN GAMING「TG-RTX5060-5700X-32GB-CX2B-1TB」が選択肢。Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060を組み合わせ、メモリーは32GB、SSDも1TBを搭載。さらに850Wの80PLUS GOLD電源まで備えながら、スマイルSaleでは参考価格20万円から18万8100円になっています。
フルHDでPCゲームを楽しみたい人には十分狙いやすい構成。メモリーやストレージを購入直後から増設しなくても余裕があるのもポイントです。
ノート派なら20万円台前半！
RTX 5060搭載「MSI Cyborg 15」
参考価格：239,800円
↓
209,800円（13％オフ）
「デスクトップを置く場所がない」「ゲーム用PCを持ち運びたい」という人には、MSI「Cyborg 15」が候補になります。Core i7-13620HとGeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載し、15.6型フルHDディスプレーは144Hz表示に対応。メモリー16GB、512GB SSDという構成で、参考価格23万9800円から20万9800円まで値下がりしています。
ストレージ容量はやや控えめですが、RTX 5060搭載ゲーミングノートが20万円台前半という価格は魅力。デスクトップほど場所を取らずにPCゲームを始めたい人向け。
32GBメモリー＋1TB SSDで29万円切り！
ASUS「TUF Gaming F16」
過去価格：354,511円
↓
289,800円（18％オフ）
ノートPCでもメモリーやストレージに余裕が欲しいなら、ASUS「TUF Gaming F16 FX608JMI」が狙い目。CPUにCore i7-14650HX、GPUにGeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載し、メモリーは32GB、SSDは1TB。16型ディスプレーは1920×1200ドット、最大144Hz表示に対応します。
セールでは参考価格から18%オフの28万9800円。ゲームをインストールしてすぐ容量不足になりにくく、メモリーも最初から32GBあるため、「買ったあとに増設を考えたくない」という人にも選びやすい構成といえます。
VRAM 16GBが頼もしい！
30万円切りの「G TUNE DG」
参考価格：349,800円
↓
299,980円（14％オフ）
ゲームだけでなく、動画編集や配信まで考えているならマウスコンピューター「G TUNE DG」も注目。Core Ultra 5 225とRadeon RX 9060 XTを搭載し、ビデオメモリーは余裕の16GB。さらに32GBメモリー、1TB SSD、240mmラジエーターの水冷CPUクーラーを備えています。
通常34万9800円のところ、14％オフの29万9980円。3年間の修理保証も標準で付くため、30万円前後でスペックだけでなくサポートまで重視したい人にも選びやすい一台でしょう。
240HzのWQXGA液晶まで搭載！
RTX 5070ゲーミングノート「Crosshair 16 HX」
参考価格：434,800円
↓
394,800円（9％オフ）
ノートPCでも性能をしっかり求めるなら、MSI「Crosshair 16 HX E14W」。Core i7-14650HXとGeForce RTX 5070 Laptop GPU、32GBメモリー、1TB SSDを搭載する高性能モデルです。さらに16型ディスプレーは2560×1600ドットのWQXGA解像度で、最大240Hz表示に対応。
参考価格43万4800円から39万4800円へ値下がりしています。 価格は高めですが、「別途ゲーミングディスプレーを用意せず、高解像度・高リフレッシュレート環境を一台でまとめたい」という人には選択肢に入ってくる一台。
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