擬態かくれんぼゲーム「めっちゃカメレオン」のNintendo Switch 2版が、9月10日に発売した。9月17日までは20％オフの632円で購入できる。

本作は、Steamで6月にリリースされ、約2ヵ月間で2000万本を売り上げたインディー作品。鬼チームと隠れチームに分かれて「かくれんぼ」するシンプルなルールと、隠れ側はアバターの体に色をぬって周囲の景色に「擬態」するという、斬新な遊びが好評を博している。

9月9日夜に放送された「Nintendo Direct 2026.9.9」（ニンテンドーダイレクト）で発表され、ダイレクト終了後よりSwitch 2版が配信開始。そこからわずか1日後には売上10万本を達成する報告があがり、話題となっている。

ユーザーからは「早すぎワロタ」「おめでとうございます！」「昨日出たばっかなのに？！」「さすがやな…」「初日10万とかバケモンやろ」「やっと遊べる…！」など、喜びと祝福の声が寄せられていた。

また、プレイには「Nintendo Switch Online」への加入が必須であること、ペアレンタルコントロールが設定されている場合プレイできないこと、本体時刻を変更している場合は正常にプレイできない場合があることなどがアナウンスされている。

PC（Steam）版とのクロスプレイは可能で、年内にユーザー制作ステージがプレイ可能になる予定。Switch 2ならではの「マウス機能」も利用可能だという。

ついにSteamの枠を飛び出し、コンシューマー機へ進出した「めっちゃカメレオン」。この勢いはどこまで続くのか、今後も注目していきたい。