レトロRPGがいっぱい！ キラキラ光る“カセット風展示”にテンション爆上がり【TGS2026特集】

ここだけ時間が巻き戻った!? レトロRPG感たっぷり

東京ゲームショウ2026のケムコブースに足を踏み入れると、そこにはRPG好きなら思わずニヤリとしてしまう光景が広がっていた。

目を引くのは、ずらりと並んだカセット風の展示。しかもキラキラと光っているものだから、レトロゲーム好きとしてはもうそれだけでテンションが上がる。最新ゲームのイベントなのに、どこか昔のゲームショップをのぞいているような気分にさせてくれるのが面白い。

ケムコは、コトブキソリューションが展開するゲームブランド。1984年からゲーム事業を手掛け、現在はNintendo Switch 2／Nintendo Switch、PlayStation 5／4、Xbox、PC、スマートフォンなど幅広いプラットフォームでタイトルを展開している。とくにJRPGを得意としており、100タイトルを超える豊富なラインアップを国内外で展開する。

もちろん試遊も！ 新作RPGをひと足先に遊べる

展示を眺めるだけでなく、実際に新作タイトルを試遊できるのもうれしいところ。TGS2026では『METRO QUESTER ZERO』『アルファディアF』『ステラーコード』『Depth Loop（デプスループ）』などがラインアップされている。

なかでも『METRO QUESTER ZERO』は、漫画家・萩原一至氏が構築した退廃未来の世界観を舞台にしたハクスラ＆ダンジョン探索RPG。80年代のPCゲームを思わせるワクワク感を狙った作品で、2027年早春に配信予定だ。

さらに『アルファディアF』は、シリーズ4作目を家庭用ゲーム機向けにリメイクした作品。昔ながらのJRPGらしい雰囲気が好きな人なら、こちらもチェックしておきたい。

試遊した来場者にはノベルティーも用意されており、タイトルごとのクリアファイルやバッグ、シール、缶バッジなども展開されている。

ド派手な最新ハードや超高精細グラフィックスもいい。でも、ドット絵や昔ながらのRPGらしい世界を見ると、やっぱり落ち着く――。キラキラ光るカセット風展示を眺めつつ、新作RPGまで実際に遊べるケムコブースは、レトロゲーム好きにはかなり居心地のいい空間だった。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！