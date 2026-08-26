このページの本文へ

AmazonスマイルSale 超お買い得情報総まとめ 第1回

【Amazonスマイルセール攻略法】8月28日から開催！ オトクになる方法やセール対象商品まとめ

2026年08月26日 11時25分更新

文● 二子／ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　Amazonの大型セールと言えば、「プライムデー」「ブラックフライデー」のイメージが強いですが、それ以外に開催されているのが「スマイルセール」です。プライム会員以外も参加できるので、チェックしない手はないです！

Amazon

28日（金）からスマイルセールが開催！ 買い物のチャンスです！（画像をクリックすると外部サイトにジャンプします）

Amazonスマイルセールのページへ
 

【目次】

Amazonスマイルセール攻略法
　・Amazonスマイルセールって何？
　・Amazonスマイルセールの次の開催日は？
　・Amazonスマイルセールをオトクに利用する方法は？
　・セール前に欲しい物を「リスト化」
　・「Keepa」で価格変動をチェック
　・事前公開されている注目セール商品を紹介！

Amazonスマイルセールって何？

　大型セールがない月を中心にほぼ毎月1回開催されているセールで、対象となるのは生活用品やファッション関連が中心のことが多いです。

　でも、この時期に合わせて、デジタルガジェット類も「タイムセール」の形でオトクになることも。つまり、要チェックというわけです。

Amazonスマイルセールの次の開催日は？

　8月28日（金）9：00～9月3日（木）23：59の1週間。でも前半に週末が入るので、本当にオトクな製品はこのタイミングで品薄になる可能性大。早めの購入検討が必要です。

Amazonスマイルセールをオトクに利用する方法は？

　事前にキャンペーンにエントリーするのが基本。エントリーした上で、期間内に1万円以上の買い物をすることでポイント還元率がアップ。特に今回は「ホーム用品」「食品・飲料」「ファッション」「お酒」の購入でプラス7％！

Amazon

まずはキャンペーンにエントリーが基本中の基本。エントリーだけならタダです！

　1万円以上の買い物は「期間内の通算でOK」なのと、そもそもエントリーするのはタダ！　すでにエントリーは可能なので、とりあえず「ポチ！」しておきましょう。

ポイントアップキャンペーンにエントリー

セール前に欲しい物を「リスト化」

　セール対象製品の探し方は「欲しい物をリスト化しておいて、それがセール対象製品かを確認する」が基本です！

Amazon

ほしい物リストへの追加が基本中の基本です

　なんとなくAmazonをチェックしていて「タイムセール」「スマイルセール」と書かれていると衝動買いしてしまう……そんな経験もあるはず。

　それ自体は悪いことではないのですが、普段から「ほしい物リスト」を充実させておくと、価格が変動したときに素早く行動できます。

「Keepa」で価格変動をチェック

　「Keepa」は、Amazonの価格履歴をチャート形式で表示してくれる、ChromeやFirefox用の拡張機能（Chrome用→ https://chromewebstore.google.com/detail/keepa-amazon-price-tracke/neebplgakaahbhdphmkckjjcegoiijjo）です。

　セールで割引率が高そうでも、実はそんなに安くなっていないことも……。Keepaを使って価格の変動をチェックしましょう。ただ、最近はクーポンなどで本来の価格がわかりにくくなっていることも。万能ではないので注意が必要です。

Amazon

その製品の価格変動がわかりますが、これが絶対ではないので要注意

事前公開されている注目セール商品を紹介！

　ここからはセール対象として予告されている製品を一部紹介。競争率が高そうな商品もあるので、早めの勝負が必要かも！

　貴重なSSD。Acer製のPCIe Gen4×4対応モデルで、しかも2TB！

Amazon

Acer Predator M.2 SSD 2TB GM7 NVMe2.0 2280 PCIe Gen4×4 超高速(最大読み取り：7400MB/s、最大書き込み：6500MB/s) 内蔵SSD 高耐久 3D NAND TLC PS5/PS5 Pro動作確認済み メーカー5年保証

　旅行に最適なライカと共同開発の8K対応アクションカムに注目！

Amazon

Insta360 Ace Pro 2 8Kアクションカメラ デュアルバッテリー ライカ共同開発 1/1.3インチセンサー デュアルAIチップ 防水カメラ 手ブレ補正 フリップ式スクリーン AI編集 Vlog バイク アウトドア撮影対応 SDカードなし

　AmazonのセールではおなじみのAmazon製デバイス。今回はドアホンがオトク？

Amazon

【New】Ring 防犯ドアホン プロ｜スマートセキュリティ機能搭載｜夜間でも鮮明な4K高画質ビデオ・10倍ズーム・モーション検知・サイレン｜出張設置サービスが同時購入で110円

　ホーム用品では激厚のマットレスが熱い！

Amazon

タンスのゲン マットレス セミダブル 極厚22cm コイル数640個【高耐久＆寝心地UP】ポケットコイル 通気性 17800007(114354)

　保存食品だとスパゲッティはいくらあっても困らないですね。

Amazon

マ・マー スパゲティ 1.6mm 600g×5袋（ 約30人前 ）アルデンテ パスタ 麺 レンジ調理 簡単 調理 計量不要 ( 結束タイプ / チャック付袋 ）

　AmazonのPBのキャットフードも30個まとめ買いでオトクに!?　ユーザー評価も「★4.4」と高そうです。

　
Amazon

by Amazon はごろも 無一物 パウチ 水煮 鶏むね肉【国産】40g×30個 ネコフード ウェット ケース販売

 

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
￥181,469
2
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
￥125,800
3
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
￥159,800
4
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
￥139,800
5
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
￥62,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,413
2
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥7,313
3
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
4
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
￥2,290
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
6
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
￥1,590
7
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
￥9,990
8
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
9
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
￥2,480
10
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
￥20,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン