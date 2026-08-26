【Amazonスマイルセール攻略法】8月28日から開催！ オトクになる方法やセール対象商品まとめ

Amazonの大型セールと言えば、「プライムデー」「ブラックフライデー」のイメージが強いですが、それ以外に開催されているのが「スマイルセール」です。プライム会員以外も参加できるので、チェックしない手はないです！

Amazonスマイルセールって何？

大型セールがない月を中心にほぼ毎月1回開催されているセールで、対象となるのは生活用品やファッション関連が中心のことが多いです。

でも、この時期に合わせて、デジタルガジェット類も「タイムセール」の形でオトクになることも。つまり、要チェックというわけです。

Amazonスマイルセールの次の開催日は？

8月28日（金）9：00～9月3日（木）23：59の1週間。でも前半に週末が入るので、本当にオトクな製品はこのタイミングで品薄になる可能性大。早めの購入検討が必要です。

Amazonスマイルセールをオトクに利用する方法は？

事前にキャンペーンにエントリーするのが基本。エントリーした上で、期間内に1万円以上の買い物をすることでポイント還元率がアップ。特に今回は「ホーム用品」「食品・飲料」「ファッション」「お酒」の購入でプラス7％！

1万円以上の買い物は「期間内の通算でOK」なのと、そもそもエントリーするのはタダ！ すでにエントリーは可能なので、とりあえず「ポチ！」しておきましょう。

セール前に欲しい物を「リスト化」

セール対象製品の探し方は「欲しい物をリスト化しておいて、それがセール対象製品かを確認する」が基本です！

なんとなくAmazonをチェックしていて「タイムセール」「スマイルセール」と書かれていると衝動買いしてしまう……そんな経験もあるはず。

それ自体は悪いことではないのですが、普段から「ほしい物リスト」を充実させておくと、価格が変動したときに素早く行動できます。

「Keepa」で価格変動をチェック

「Keepa」は、Amazonの価格履歴をチャート形式で表示してくれる、ChromeやFirefox用の拡張機能（Chrome用→ https://chromewebstore.google.com/detail/keepa-amazon-price-tracke/neebplgakaahbhdphmkckjjcegoiijjo）です。

セールで割引率が高そうでも、実はそんなに安くなっていないことも……。Keepaを使って価格の変動をチェックしましょう。ただ、最近はクーポンなどで本来の価格がわかりにくくなっていることも。万能ではないので注意が必要です。

事前公開されている注目セール商品を紹介！

ここからはセール対象として予告されている製品を一部紹介。競争率が高そうな商品もあるので、早めの勝負が必要かも！

貴重なSSD。Acer製のPCIe Gen4×4対応モデルで、しかも2TB！

旅行に最適なライカと共同開発の8K対応アクションカムに注目！

AmazonのセールではおなじみのAmazon製デバイス。今回はドアホンがオトク？

ホーム用品では激厚のマットレスが熱い！

保存食品だとスパゲッティはいくらあっても困らないですね。

AmazonのPBのキャットフードも30個まとめ買いでオトクに!? ユーザー評価も「★4.4」と高そうです。