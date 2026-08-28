雨の日の靴、今買うならこれ！ AmazonスマイルSaleのGORE-TEXシューズ5選、最大45％オフ

Amazonでは、8月28日から9月3日まで「AmazonスマイルSale」を開催中。

家電や日用品だけでなく、シューズにもお買い得品がずらり。なかでも注目したいのが、雨を防ぎながら靴の中のムレを逃がしやすい「GORE-TEX」を採用したシューズです。

今回は、1万円を切るモデルを含め、雨の日の通勤や街歩き、アウトドアまで活躍してくれる5足をピックアップ！

なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

1万円切りはかなり魅力！

アディダス「テレックス スカイチェイサー AX5 GORE-TEX」が45％オフ

参考価格：17,600円

↓

9,680円（45％オフ）

アディダスの「テレックス スカイチェイサー AX5 GORE-TEX」が、参考価格1万7600円から9680円へ、45％オフで販売されています。

GORE-TEXによる防水透湿性に加え、アウトソールには濡れた路面でもグリップ力を発揮するContinentalラバーを採用。もともとはハイキング向けですが、黒を基調としたデザインなので雨の日の街歩きにも合わせやすい一足です。ゴアテックスシューズが1万円を切るなら、雨用として確保しておきたくなります。

雨の日の通勤にもよさそう！

ミズノ「ウエーブヌー GTX」が37％オフ

参考価格：18,700円

↓

11,815円（37％オフ）

街で普段使いしやすいモデルなら、ミズノの「ウエーブヌー GTX」が狙い目です。参考価格1万8700円のところ、37％オフの1万1815円で販売中。

GORE-TEXに加えて、濡れた路面で滑りにくい独自の「Wgrip」、クッション性と安定性を両立する「MIZUNO WAVE」などを搭載しています。3E相当のゆったりした設計なのもポイント。雨を防げるだけでなく「長く歩きやすい」ことまで考えられているので、通勤や旅行用の一足としても使いやすそうです。

雨でも走れる！

アシックス「GEL-SONOMA 8 GTX」が1万1915円

参考価格：15,950円

↓

11,915円（25％オフ）

アシックスの「GEL-SONOMA 8 GTX」もお買い得。参考価格1万5950円のところ、1万1915円で販売されています。

GORE-TEXファブリクスによる防水透湿性に加えて、ミッドソールには「AMPLIFOAM PLUS」とGELテクノロジーを採用。トレイル向けのアウトソールによるグリップ力も備えています。雨の日のランニングはもちろん、天候を気にせずガシガシ履けるスニーカーが欲しい人にも向いています。

定番モデルで防水！

コンバース「ALL STAR GORE-TEX OX」が46%オフ！

参考価格：19,800円

↓

10,667円（46％オフ）

コンバースの「GEL-SONOMA 8 GTX」も狙い目です。参考価格1万9800円のところ、1万667円で販売されています。

GORE-TEXファブリクスによる防水透湿性に加えて、撥水加工を施したキャンバス素材を採用。ストレッチ性のあるゴアテックス素材をタンのガセットに採用しフィット感の向上を図った仕様です。

旅行やフェス、キャンプでも活躍！

メレル「CHAM STORM REDUX JP GORE-TEX SE」が32%オフ！

参考価格：24,200円

↓

16,470円（32％オフ）

メレルの「CHAM STORM REDUX JP GORE-TEX SE」は、GORE-TEX仕様でアウトドア感のある見た目ながら、タウンユースにも合わせやすいのが魅力。参考価格2万4200円のところ、1万6470円で販売されています。

。クッション性を支えるFloatMax Foam、着脱しやすいスピードシューレースなど、街でも外遊びでも使いやすい要素を備えています。旅行やフェス、キャンプ、休日の街歩き用として、スニーカーより少し頼れる靴を探している人にオススメです。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。