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AmazonスマイルSale 超お買い得情報総まとめ 第9回

まだ暑い！ AmazonスマイルSaleで買いたい「残暑対策グッズ」5選、最大45％オフ

2026年08月30日 12時00分更新

文● モーダル小嶋／ASCII

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　Amazonでは、8月28日から9月3日まで「AmazonスマイルSale」を開催中。

　8月も終盤とはいえ、昼間はまだまだ暑さが厳しい時期。外出時はもちろん、寝苦しい夜やお風呂上がりなど、暑さ対策グッズの出番はもうしばらく続きそうです。

そこで今回は、ハンディファンや冷感寝具、冷感ポンチョなど、残暑を少しでも快適に乗り切るためのセール品を5つピックアップしました。Amazonでは今回のセールを「夏のお得、まだまだ続く」として、9月3日まで実施しています。

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風だけじゃない！ 冷却プレートまで搭載
CIO「Handy Fan」が20％オフ

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CIO Handy Fan 冷却プレート搭載 ハンディファン 首かけ・卓上 3WAY USB-C充電 携帯扇風機(ブラック)

詳細を見る

参考価格：9,980円

7,980円（20％オフ）

　外出先でもデスクでも使いたいなら、CIOの「Handy Fan」が狙い目です。参考価格9980円から7980円へ、20％オフで販売中。

　手持ち、首掛け、卓上の3WAYで使えるうえ、前後2枚の羽根による送風とペルチェ式の冷却プレートを搭載しています。風量は4段階で、弱モードなら最大約6.5時間動作。駅まで歩くときは首掛け、会社では卓上と、1台を一日中使い回せるのが便利です。

AmazonスマイルSaleで「CIO Handy Fan」を見る
 

寝苦しい夜を少しでも快適に！
「SUPER ICE」冷感敷きパッドが22％オフ

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VK Living 敷きパッド 夏用 シングル リバーシブル 【SUPER ICE】 冷感持続 帝人TEIJIN中綿使用 シーツ ブルー

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参考価格：2,399円

1,994円（17％オフ）

　夜になっても気温が下がらず、布団に入った瞬間から暑い……という人には、VK Livingの冷感敷きパッド「SUPER ICE」。シングルサイズのネイビーが参考価格2399円から1866円へ、22％オフになっています。

　冷感素材を使った面と、季節に合わせて使い分けられるリバーシブル仕様を採用し、洗濯機で丸洗いできるのもポイント。2000円を切る価格なら、夏の終盤から使い始めても手を出しやすいでしょう。

AmazonスマイルSaleで「VK Living『SUPER ICE』」を見る
 

水に濡らして振るだけ！
ザムストの冷感ポンチョが34％オフ

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ザムスト(ZAMST) COOL SHADER 冷感ポンチョ 冷感 冷却 暑さ対策 ネッククーラー 389503 フリーサイズ

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参考価格：4,499円

2,980円（34％オフ）

　スポーツや屋外イベントなど、長時間外にいる日の暑さ対策なら、ザムスト「COOL SHADER」もチェック。参考価格4499円から2980円へ、34％オフで販売されています。

　使い方は水に濡らして絞り、振るだけ。気化熱を利用して冷感を得られるポンチョ型で、フードまで付いているため首や肩、頭まわりをまとめてカバーできます。UVカット率97％以上とされており、スポーツ観戦やアウトドアで「日差しも暑さもつらい」という場面にぴったりです。

AmazonスマイルSaleで「ザムスト『COOL SHADER』」を見る
 

リュックの「背中びっしょり」対策！
後付けファンが38％オフ

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THANKO なんでもファン付きバッグにな〜る BPMF26CBK リュック 扇風機 背中 蒸れ防止 後付け ファン付きパッド ランドセル 暑さ対策

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参考価格：7,980円

4,948円（38％オフ）

　暑い日の通勤で地味につらいのが、リュックと背中の間にたまる熱と汗。THANKOの「なんでもファン付きバッグにな〜る」は、普段使っているリュックなどに後付けし、4つのファンで背中から首筋に風を送るアイテムです。参考価格7980円のところ、スマイルSaleでは4948円。

　風量は3段階で、USB給電にも対応しています。いつものバッグをそのまま使えるので、「夏用リュックを別に買うほどではない」という人にも試しやすいアイデアグッズです。

AmazonスマイルSaleで「なんでもファン付きバッグにな〜る」を見る
 

風呂上がりにまた汗をかく問題を解決!?
「またせん」が45％オフ

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THANKO またがる扇風機 またせん MTGR25AWH ホワイト 扇風機 ボディドライヤー 温風 冷風 壁掛け 床置き 人感センサー 温度調整 風量調整 暑さ対策 お風呂上がり 洗面所 ハンズフリー 時短 オールシーズン

詳細を見る

参考価格：16,800円

9,240円（45％オフ）

　せっかくシャワーを浴びたのに、髪を乾かしたり服を着たりしているうちにまた汗だく……。そんな残暑あるあるに刺さるのが、THANKOのまたがる扇風機「またせん」です。参考価格1万6800円から9240円へ、45％オフで販売中。

　洗面所などに床置きまたは壁掛けで設置でき、またぐように立つことで前後から全身へ風を送れます。冷風だけでなく温風にも対応しているので、夏が終わってからもボディドライヤーとして使えるのがポイント。季節家電で終わらないのも魅力です。

AmazonスマイルSaleで「またがる扇風機『またせん』」を見る
 

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