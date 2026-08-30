AmazonスマイルSale 超お買い得情報総まとめ 第9回
まだ暑い！ AmazonスマイルSaleで買いたい「残暑対策グッズ」5選、最大45％オフ
2026年08月30日 12時00分更新
Amazonでは、8月28日から9月3日まで「AmazonスマイルSale」を開催中。
8月も終盤とはいえ、昼間はまだまだ暑さが厳しい時期。外出時はもちろん、寝苦しい夜やお風呂上がりなど、暑さ対策グッズの出番はもうしばらく続きそうです。
そこで今回は、ハンディファンや冷感寝具、冷感ポンチョなど、残暑を少しでも快適に乗り切るためのセール品を5つピックアップしました。Amazonでは今回のセールを「夏のお得、まだまだ続く」として、9月3日まで実施しています。
風だけじゃない！ 冷却プレートまで搭載
CIO「Handy Fan」が20％オフ
参考価格：9,980円
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7,980円（20％オフ）
外出先でもデスクでも使いたいなら、CIOの「Handy Fan」が狙い目です。参考価格9980円から7980円へ、20％オフで販売中。
手持ち、首掛け、卓上の3WAYで使えるうえ、前後2枚の羽根による送風とペルチェ式の冷却プレートを搭載しています。風量は4段階で、弱モードなら最大約6.5時間動作。駅まで歩くときは首掛け、会社では卓上と、1台を一日中使い回せるのが便利です。
寝苦しい夜を少しでも快適に！
「SUPER ICE」冷感敷きパッドが22％オフ
参考価格：2,399円
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1,994円（17％オフ）
夜になっても気温が下がらず、布団に入った瞬間から暑い……という人には、VK Livingの冷感敷きパッド「SUPER ICE」。シングルサイズのネイビーが参考価格2399円から1866円へ、22％オフになっています。
冷感素材を使った面と、季節に合わせて使い分けられるリバーシブル仕様を採用し、洗濯機で丸洗いできるのもポイント。2000円を切る価格なら、夏の終盤から使い始めても手を出しやすいでしょう。
水に濡らして振るだけ！
ザムストの冷感ポンチョが34％オフ
参考価格：4,499円
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2,980円（34％オフ）
スポーツや屋外イベントなど、長時間外にいる日の暑さ対策なら、ザムスト「COOL SHADER」もチェック。参考価格4499円から2980円へ、34％オフで販売されています。
使い方は水に濡らして絞り、振るだけ。気化熱を利用して冷感を得られるポンチョ型で、フードまで付いているため首や肩、頭まわりをまとめてカバーできます。UVカット率97％以上とされており、スポーツ観戦やアウトドアで「日差しも暑さもつらい」という場面にぴったりです。
リュックの「背中びっしょり」対策！
後付けファンが38％オフ
参考価格：7,980円
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4,948円（38％オフ）
暑い日の通勤で地味につらいのが、リュックと背中の間にたまる熱と汗。THANKOの「なんでもファン付きバッグにな〜る」は、普段使っているリュックなどに後付けし、4つのファンで背中から首筋に風を送るアイテムです。参考価格7980円のところ、スマイルSaleでは4948円。
風量は3段階で、USB給電にも対応しています。いつものバッグをそのまま使えるので、「夏用リュックを別に買うほどではない」という人にも試しやすいアイデアグッズです。
風呂上がりにまた汗をかく問題を解決!?
「またせん」が45％オフ
参考価格：16,800円
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9,240円（45％オフ）
せっかくシャワーを浴びたのに、髪を乾かしたり服を着たりしているうちにまた汗だく……。そんな残暑あるあるに刺さるのが、THANKOのまたがる扇風機「またせん」です。参考価格1万6800円から9240円へ、45％オフで販売中。
洗面所などに床置きまたは壁掛けで設置でき、またぐように立つことで前後から全身へ風を送れます。冷風だけでなく温風にも対応しているので、夏が終わってからもボディドライヤーとして使えるのがポイント。季節家電で終わらないのも魅力です。
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