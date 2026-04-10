Amazonの「Ring 防犯ドアホン プロ」が昨日、4月8日に発表された。グローバルブランドのRingが日本のためだけに開発し、日本専用の機種として展開するこれまでは考えられなかった製品だ。

世界でも類を見ないほど、安全で快適と言われる日本だが、防犯や家族とのつながりについては改めて意識を変えるタイミングが迫っているのも事実だ。Ring 防犯ドアホン プロはインターホンとしての機能はもちろんだが、クラウドやAmazonデバイスと連携したRingならではの機能を備え、高画質な4K画質の防犯カメラ、不審者に警告を発するサイレンの機能も持つオールインワン製品だ。

新機能の「顔なじみ認識機能」によって、検知した人の画像を不審者か知人かを判別することもできる。

当日は日本での発売に合わせて、Ringの創業者でチーフインベンターのジェイミー・シミノフ（Jamie Siminoff）氏が来日し、記者たちの質問に答えた。

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