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AmazonスマイルSale 超お買い得情報総まとめ 第8回

【週末買いたい】実はAmazonでセール中！ 2万円切りのオトクなタブレット、防災にも役立つ大容量ポータブル電源などなど

2026年08月29日 12時00分更新

文● モーダル小嶋／ASCII

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　8月最後の週末、「夏のセールもそろそろ終わりかな」と思っている人はちょっと待ってください。Amazonでは、8月28日から9月3日まで「AmazonスマイルSale」を開催中なんですね〜。

　まだ活躍する残暑対策グッズから、秋の雨に備えたいシューズ、家で楽しめるタブレット、防災にも役立つポータブル電源まで、実はいろいろ安くなっています。そこで今回は、今週末のうちにチェックしておきたいお買い得品を4つ選びました。

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【2万円切りなら欲しい】
シャオミ「REDMI Pad 2」が20％オフ！

Amazon.co.jpでチェック

シャオミ(Xiaomi) REDMI Pad 2 9.7 タブレット 4GB+64GB グラファイトグレー wi-fiモデル 9.7インチ 2K 120Hzリフレッシュレー7600mAh大容量バッテリー Snapdragon 6s 4G Gen 2 2TBまでmicroSDカード拡張 Xiaomi HyperOS 3搭載 軽量 エンターテインメント 子供用にも 日本語版

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参考価格：24,980円

19,980円（20％オフ）

　週末の動画視聴や電子書籍用にタブレットが欲しかった人には、シャオミの「REDMI Pad 2」が狙い目です。9.7型ディスプレーを備えたWi-Fiモデル（4GB＋64GB）が20％オフの1万9980円で販売中。

　2万円を切る価格なら、「スマホより大きな画面で動画を見たい」「リビングに気軽に使えるタブレットを置きたい」といった用途にも手を出しやすいでしょう。秋の夜長に向けた娯楽用端末としても、今がおトクです。

AmazonスマイルSaleで「REDMI Pad 2」を見る
 

【9月を前に備えておきたい】
Ankerの大容量ポータブル電源が30％オフ

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Anker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station ダークグレー 世界最小クラス 世界最速の急速充電54分 大容量 ポータブル電源1024Wh 高出力AC 1550W 長寿命10年 静音設計 リン酸鉄 コンパクト パススルー アプリ操作簡単 キャンプ 防災 停電対策 車中泊 1000Wh容量帯 アンカー

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参考価格：99,990円

69,990円（30％オフ）

　8月最後の週末を機に、防災用品も一度見直しておきたいところ。Ankerの「Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station」は、1024Whの大容量と最大1550Wの定格出力を備え、ACコンセントを6口搭載するポータブル電源です。

　停電時の備えはもちろん、キャンプや車中泊などにも活用できます。普段はなかなか勢いで買いにくい高額アイテムですが、現在は参考価格から30％オフの6万9990円。このクラスの製品こそ、セール中に検討したいところです。

AmazonスマイルSaleでAnker Solix C1000 Gen 2」を見る
 

【まだ暑いから買っておきたい】
CIOの冷却プレート付きハンディファンが20％オフ

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CIO Handy Fan 冷却プレート搭載 ハンディファン 首かけ・卓上 3WAY USB-C充電 携帯扇風機(ブラック)

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参考価格：9,980円

7,980円（20％オフ）

　8月が終わっても、暑さ対策グッズはまだ片付けるには早そうです。CIOの「Handy Fan」は、手持ち・首掛け・卓上の3通りで使えるうえ、ひんやり感を得られるペルチェ式冷却プレートも搭載。

　風量は4段階で調節でき、最大約6.5時間の連続使用にも対応します。通勤や外出ではもちろん、自宅のデスクでも使えるので、「今買っても遅い」どころか、残暑を乗り切るためにまだまだ出番がありそうです。現在は20％オフの7980円です。

AmazonスマイルSaleで「CIO Handy Fan」を見る
 

【秋の雨に備えるなら今】
アディダスのGORE-TEXシューズが45％オフで1万円切り！

Amazon.co.jpでチェック

アディダス トレッキングシューズ テレックス スカイチェイサー AX5 GORE-TEX ユニセックス大人 NMQ33 コアブラック/コアブラック/カーボン (JQ2210) 26.5 cm

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参考価格：17,600円

9,680円（45％オフ）

　9月を前に用意しておきたいのが、雨の日にも頼れるシューズです。アディダス「テレックス スカイチェイサー AX5 GORE-TEX」は、GORE-TEXによる防水透湿性に加え、濡れた路面でもグリップ力を発揮するContinentalラバーを採用した一足。ハイキング向けながら黒を基調としたデザインで、普段履きにも取り入れやすくなっています。

　参考価格1万7600円のところ、対象サイズなら9680円。GORE-TEXシューズが1万円を切るとなれば、雨用の一足として今のうちに確保したくなります。

　なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。

AmazonスマイルSaleで「テレックス スカイチェイサー AX5 GORE-TEX」を入手
 

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