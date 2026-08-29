AmazonスマイルSale 超お買い得情報総まとめ 第8回
【週末買いたい】実はAmazonでセール中！ 2万円切りのオトクなタブレット、防災にも役立つ大容量ポータブル電源などなど
2026年08月29日 12時00分更新
8月最後の週末、「夏のセールもそろそろ終わりかな」と思っている人はちょっと待ってください。Amazonでは、8月28日から9月3日まで「AmazonスマイルSale」を開催中なんですね〜。
まだ活躍する残暑対策グッズから、秋の雨に備えたいシューズ、家で楽しめるタブレット、防災にも役立つポータブル電源まで、実はいろいろ安くなっています。そこで今回は、今週末のうちにチェックしておきたいお買い得品を4つ選びました。
【2万円切りなら欲しい】
シャオミ「REDMI Pad 2」が20％オフ！
参考価格：24,980円
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19,980円（20％オフ）
週末の動画視聴や電子書籍用にタブレットが欲しかった人には、シャオミの「REDMI Pad 2」が狙い目です。9.7型ディスプレーを備えたWi-Fiモデル（4GB＋64GB）が20％オフの1万9980円で販売中。
2万円を切る価格なら、「スマホより大きな画面で動画を見たい」「リビングに気軽に使えるタブレットを置きたい」といった用途にも手を出しやすいでしょう。秋の夜長に向けた娯楽用端末としても、今がおトクです。
【9月を前に備えておきたい】
Ankerの大容量ポータブル電源が30％オフ
参考価格：99,990円
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69,990円（30％オフ）
8月最後の週末を機に、防災用品も一度見直しておきたいところ。Ankerの「Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station」は、1024Whの大容量と最大1550Wの定格出力を備え、ACコンセントを6口搭載するポータブル電源です。
停電時の備えはもちろん、キャンプや車中泊などにも活用できます。普段はなかなか勢いで買いにくい高額アイテムですが、現在は参考価格から30％オフの6万9990円。このクラスの製品こそ、セール中に検討したいところです。
【まだ暑いから買っておきたい】
CIOの冷却プレート付きハンディファンが20％オフ
参考価格：9,980円
↓
7,980円（20％オフ）
8月が終わっても、暑さ対策グッズはまだ片付けるには早そうです。CIOの「Handy Fan」は、手持ち・首掛け・卓上の3通りで使えるうえ、ひんやり感を得られるペルチェ式冷却プレートも搭載。
風量は4段階で調節でき、最大約6.5時間の連続使用にも対応します。通勤や外出ではもちろん、自宅のデスクでも使えるので、「今買っても遅い」どころか、残暑を乗り切るためにまだまだ出番がありそうです。現在は20％オフの7980円です。
【秋の雨に備えるなら今】
アディダスのGORE-TEXシューズが45％オフで1万円切り！
参考価格：17,600円
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9,680円（45％オフ）
9月を前に用意しておきたいのが、雨の日にも頼れるシューズです。アディダス「テレックス スカイチェイサー AX5 GORE-TEX」は、GORE-TEXによる防水透湿性に加え、濡れた路面でもグリップ力を発揮するContinentalラバーを採用した一足。ハイキング向けながら黒を基調としたデザインで、普段履きにも取り入れやすくなっています。
参考価格1万7600円のところ、対象サイズなら9680円。GORE-TEXシューズが1万円を切るとなれば、雨用の一足として今のうちに確保したくなります。
なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。
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