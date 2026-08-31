エレコムのUSBメモリーが77％オフ　「しろちゃん」がかわいいのでお買い得(･ω･)

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

8月28日から始まった「AmazonスマイルSale」に、エレコムのUSBメモリー「しろちゃん MF-PKU3256GWHF（256GB）」が登場！参考価格から77%オフで販売中です。(･ω･)

MF-PKU3256GWHFは、ノック式のUSB-A端子収納機構を備えた製品。USB 5Gbps（USB 3.2 Gen1）対応で、読み込み時のデータ転送速度は最大100MB／sと、大容量のファイルを扱うシーンでなければ十分な性能をもっています。

筐体には顔文字風のキャラクター「しろちゃん」をデザイン。大事な商談やプレゼン前に緊張したときも、しろちゃんの笑顔が生ハムの原木のようにストレスを吹き飛ばしてくれそうです。

セール価格は参考価格から77%オフの4980円。USBメモリーを探しているなら、この機会をお見逃しなく。(･ω･)