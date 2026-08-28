AmazonスマイルSale 超お買い得情報総まとめ 第3回
【本日から開催】Apple製品も安い！ AmazonスマイルSaleで狙いたいAirPods Pro 3、MacBook Airなど4選
2026年08月28日 15時00分更新
Amazonでは、8月28日9時から9月3日23時59分まで「AmazonスマイルSale」を開催中。
日用品や家電など幅広い商品がお買い得になっていますが、Apple製品にも注目。AirPodsやApple Watch、M5チップ搭載MacBook Airなど、普段は大きく値下がりしにくい人気モデルがセール価格で登場しています。今回は、その中からチェックしておきたい4製品をピックアップしました。
AirPods Pro 3が14％オフ！
ノイキャン重視なら見逃せない
参考価格：42,800円
↓
36,800円（14％オフ）
Appleの完全ワイヤレスイヤホン「AirPods Pro 3」が、14％オフの3万6800円で販売中。
H2チップを搭載し、強力なアクティブノイズキャンセリングに加え、外部音取り込みや適応型オーディオにも対応。さらに心拍数センサーを備えており、ワークアウト時の心拍数や消費カロリーも記録できます。
通勤から音楽、運動まで毎日使えるイヤホンを探しているなら、今回のセールは狙い目といえるでしょう。
iPhone Air 256GBが13％オフ！
2万2900円引きで15万円台に
参考価格：177,800円
↓
154,900円（13％オフ）
Appleの「iPhone Air 256GB（SIMフリー）」が、参考価格17万7800円から15万4900円へ、13％オフで販売中です。
わずか5.64mmの薄型ボディーに、A19 Proチップと最大120HzのProMotionに対応する6.5インチSuper Retina XDRディスプレーを搭載。重さも165gと軽く、「大画面のiPhoneが欲しいけれど、毎日持ち歩くなら軽さも譲れない」という人にぴったり。
2万2900円引きと値引き額も大きく、今回のApple製品セールの中でも目を引く一台。
Apple Watch Series 11が14％オフ！
毎日使うなら今が買い時
参考価格：71,800円
↓
61,400円（14％オフ）
スマートウォッチを狙っているなら「Apple Watch Series 11」もセール対象です。
GPSモデルの42mmモデルは14％オフの6万1400円。通知の確認やApple Pay、運動・健康管理などを手首だけでこなせるため、iPhoneユーザーなら普段の生活をぐっと身軽にしてくれます。
Apple Watchを初めて使ってみたい人はもちろん、旧モデルからの買い替え候補としても注目でしょう。
M5 MacBook Airが最大15％オフ！
1TBモデルを狙うチャンス
参考価格：278,800円
↓
250,920円（10％オフ）
まとまった値引き額を狙うなら、M5チップ搭載「MacBook Air」が見逃せません。
16GBユニファイドメモリと1TB SSDを搭載した15インチモデルは15％オフの27万980円。13インチの同構成も10％オフの25万920円になっています。
薄型・軽量なAirシリーズながら、M5チップによる高い処理性能と大容量ストレージを備えているため、仕事用のメインPCとして長く使いたい人にもぴったり。高額なMacだからこそ、セールの恩恵も大きい一台です。
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