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AmazonスマイルSale 超お買い得情報総まとめ 第3回

【本日から開催】Apple製品も安い！ AmazonスマイルSaleで狙いたいAirPods Pro 3、MacBook Airなど4選

2026年08月28日 15時00分更新

文● モーダル小嶋／ASCII

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　Amazonでは、8月28日9時から9月3日23時59分まで「AmazonスマイルSale」を開催中。

　日用品や家電など幅広い商品がお買い得になっていますが、Apple製品にも注目。AirPodsやApple Watch、M5チップ搭載MacBook Airなど、普段は大きく値下がりしにくい人気モデルがセール価格で登場しています。今回は、その中からチェックしておきたい4製品をピックアップしました。

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ポイントアップキャンペーンにエントリー
 

AirPods Pro 3が14％オフ！
ノイキャン重視なら見逃せない

Amazon.co.jpでチェック

Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

詳細を見る

参考価格：42,800円

36,800円（14％オフ）

　Appleの完全ワイヤレスイヤホン「AirPods Pro 3」が、14％オフの3万6800円で販売中。

　H2チップを搭載し、強力なアクティブノイズキャンセリングに加え、外部音取り込みや適応型オーディオにも対応。さらに心拍数センサーを備えており、ワークアウト時の心拍数や消費カロリーも記録できます。

　通勤から音楽、運動まで毎日使えるイヤホンを探しているなら、今回のセールは狙い目といえるでしょう。

AmazonスマイルSaleで「AirPods Pro 3」を入手
 

iPhone Air 256GBが13％オフ！
2万2900円引きで15万円台に

Amazon.co.jpでチェック

Apple iPhone Air 256GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スカイブルー

詳細を見る

参考価格：177,800円

154,900円（13％オフ）

　Appleの「iPhone Air 256GB（SIMフリー）」が、参考価格17万7800円から15万4900円へ、13％オフで販売中です。

　わずか5.64mmの薄型ボディーに、A19 Proチップと最大120HzのProMotionに対応する6.5インチSuper Retina XDRディスプレーを搭載。重さも165gと軽く、「大画面のiPhoneが欲しいけれど、毎日持ち歩くなら軽さも譲れない」という人にぴったり。

　2万2900円引きと値引き額も大きく、今回のApple製品セールの中でも目を引く一台。

AmazonスマイルSaleで「iPhone Air 256GB（スカイブルー）」を入手
 

Apple Watch Series 11が14％オフ！
毎日使うなら今が買い時

Amazon.co.jpでチェック

Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 42mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド - M/L、睡眠時無呼吸、高血圧パターン、血中酸素、心電図、排卵推定、心拍数、服薬、マインドフルネス、ノイズ、睡眠スコア、転倒検出、IPX6X防塵、泳げる耐水、Suica対応、高速充電対応

詳細を見る

参考価格：71,800円

61,400円（14％オフ）

　スマートウォッチを狙っているなら「Apple Watch Series 11」もセール対象です。

　GPSモデルの42mmモデルは14％オフの6万1400円。通知の確認やApple Pay、運動・健康管理などを手首だけでこなせるため、iPhoneユーザーなら普段の生活をぐっと身軽にしてくれます。

　Apple Watchを初めて使ってみたい人はもちろん、旧モデルからの買い替え候補としても注目でしょう。

AmazonスマイルSaleで「Apple Watch Series 11(GPSモデル)」を入手
 

M5 MacBook Airが最大15％オフ！
1TBモデルを狙うチャンス

Amazon.co.jpでチェック

Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、1TB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - スカイブルー

詳細を見る

参考価格：278,800円

250,920円（10％オフ）

　まとまった値引き額を狙うなら、M5チップ搭載「MacBook Air」が見逃せません。

　16GBユニファイドメモリと1TB SSDを搭載した15インチモデルは15％オフの27万980円。13インチの同構成も10％オフの25万920円になっています。

　薄型・軽量なAirシリーズながら、M5チップによる高い処理性能と大容量ストレージを備えているため、仕事用のメインPCとして長く使いたい人にもぴったり。高額なMacだからこそ、セールの恩恵も大きい一台です。

AmazonスマイルSaleで「MacBook Air M5（1TB、スカイブルー）」を入手
 

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