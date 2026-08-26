肉食ナベコの「なんでも食べてみる」 第1164回
【本日発売】ケンタ「月見」を食べてみた！ “とろ～り感”増した今年の味は？
2026年08月26日 10時15分更新
ごきげんよう。まだ8月ではありますが、飲食チェーンでは早くも月見がスタート！
本日8月26日からケンタッキーフライドチキン（以下、ケンタ）では、「とろ～り月見」シリーズを販売開始します。
今年の月見はどうでしょう。いち早く食べてきました！
ケンタの月見、今年は卵黄ソースが増量
ケンタの月見シリーズの最大の特徴は、ふわっとした目玉焼き風オムレツ。今年の変更ポイントとして、この目玉焼き風オムレツの卵黄ソースが増量されています。
●とろ～り月見フィレバーガー 590円
「とろ～り月見フィレバーガー」を食べてみました！
11種類のハーブ＆スパイスで味付けした鶏むね肉のチキンフィレを使用する定番「チキンフィレバーガー」をベースに、目玉焼き風オムレツを合わせたバーガーです。
今年は、“目玉”の卵黄ソースが増量される以外にも、昨年はチーズを合わせていたところ、今年はチーズなしになっています。
かぶりつくと、ケンタのチキンならではのスパイス感と肉の弾力。そして、そこに合わさる“目玉”のやさしい風合い。卵黄ソースがとろ～りと絡んでくると、まろやか美味！
とろ～り増し増し。ケンタのチキンそのものよさがいかされています。
シンプルな組み合わせなので、アメリカのカントリーをイメージさせる素朴さもあり、どこか懐かしい気持にもさせてくれました！ 酒好きのナベコとしては、ビールにもあいそうだと思いましたよ。
「月見和風カツ」はタルタルが増えて最高！
「和風チキンカツバーガー」をベースにした「とろ～り月見和風カツバーガーこぼれタルタル」。こちらは今年、ずいぶんアップデートしています。
●とろ～り月見和風カツバーガーこぼれタルタル 640円
タルタルソースを昨年の1.5倍に増量。さらに、こちらも目玉焼き風オムレツの卵黄ソースを増やしています。
また、昨年はキャベツがたっぷり入っていましたが、今年はキャベツなしに。
実際に食べてみると、一口目からタルタルのやさしいたまご感が感じられてほっこり。
甘めのタレをまとった和風チキンカツに、目玉焼き風オムレツとタルタルのコク、まろやかさが重なります。これは濃厚。コクに包まれるような幸せな味です。
実はタルタル自体も変わっている
開発担当者に直接聞いたところ、今年はタルタルを増量しただけではなく、ピクルスのカットも大きくするなど、アクセントを強めたそう。
確かに食べ進めると、甘めで濃厚な味わいの中にゴロゴロとした具材感が入り、味にメリハリがあります。
さらに今年はキャベツなし。その分、タルタル、目玉焼き風オムレツ、和風チキンカツが一体感があって食べ進みがいいです。
これは、甘いのに飽きが来ずにバーガー1個で飽き足らず、2個くらいペロッと食べてしまいそう。罪作りな……！
毎年、月見フィレバーガー派か月見和カツ派かで分かれるそうですが、発表会の会場で何人かに聞いたところ、和カツ派が多かったです。私も、甘めのタレとたまごの組み合わせが気に入って、今年は和カツ派！
そして、たまご3段の「トリプル」も全国へ！
さらに今年は、目玉焼き風オムレツをなんと3段重ねた「とろ～りトリプル月見和風カツバーガーこぼれタルタル」が全国販売されます。
●とろ～りトリプル月見和風カツバーガーこぼれタルタル 990円
実はこの「トリプル」、昨年も登場していましたが、販売したのは限定7店舗のみ。それでもSNSを中心に大きな反響があったことから、今年はついに全国販売となりました。
ケンタの月見、本日発売です。月見フィレか、和カツか、それとも3段トリプルか。ぜひチェックしてみて！
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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