これは今のうちに箱買い！「極ZERO」24本がAmazonでセール、しかも糖質＆プリン体ゼロ

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「サッポロ 極ZERO 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場！

サッポロビールの「極ZERO 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

糖質ゼロ、プリン体0.00、人工甘味料ゼロを特徴とする発泡酒24本セットが、参考価格4,476円のところ、20％オフの3,598円で販売されています。1本あたりの価格は約150円です。

「サッポロ 極ZERO」の特徴

Amazon商品ページより

「極ZERO」は、糖質ゼロ、プリン体0.00、人工甘味料ゼロの3つを特徴とする発泡酒です。

なお、「糖質ゼロ」は食品表示基準に基づき、100mlあたり糖質0.5g未満のものを指し、プリン体0.00は100mlあたりプリン体0.005mg未満のものを指します。

本商品は、発泡酒として世界で初めて、100mlあたりのプリン体ゼロ、糖質ゼロ、人工甘味料不使用を実現したとしています。

アルコール度数は5％です。商品ページでは、アルコール度数を5％にすることで、ビールらしさを高め、ゴクゴク飲めるすっきりとした味わいになったといいます。

まとめ：20％オフの今、24本まとめてストック！

「サッポロ 極ZERO 350ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで20％オフで販売されています。

糖質ゼロ、プリン体0.00を特徴とする発泡酒が、1本約150円のまとめ買い価格になっています。セールの機会に、24本をまとめてストックしてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。