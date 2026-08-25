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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第114回

まだまだ暑い！ 1本約78円の「爽健美茶」600ml×24本をAmazonでまとめ買い

2026年08月25日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「爽健美茶 600mlPET×24本」がAmazonタイムセールに登場！

　「爽健美茶 600mlPET×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

　参考価格3,629円のところ、48％オフの1,882円で販売されています。1本あたりの価格は約78円です。

アマゾンで爽健美茶 600mlPET×24本を入手

「爽健美茶」の特徴
Amazon商品ページより

　日本コカ・コーラの「爽健美茶」は、ハトムギや玄米、大麦、どくだみ、はぶ茶、チコリー、月見草、ナンバンキビ、オオムギ若葉、明日葉、黒ごま、ヨモギなどの植物素材を使用したブレンド茶です。

　20年の経験をもとに素材を一から見直した五穀・ヘルシー七草ブレンドと紹介されています。

　また、「ビューティーブレンド（BeauteaBlend）」としてフルリニューアルされ、ハトムギの恵みによるおいしさはそのままに、健康的なイメージのとうもろこしのひげを新たに加えた12素材のブレンドとなっています。渋みをおさえ、すっきり飲みやすい味わいといいます。

　カフェインは100mlあたり0mgで、カロリーは100mlあたり0kcalです。

まとめ：48％オフで24本をまとめ買い！

　「爽健美茶 600mlPET×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで48％オフとなっています。

　1本あたり約78円で購入できるため、日常の水分補給用にお得にストックできるチャンスとなっています。セールの機会に、チェックしてみてはいかがでしょうか。

アマゾンで爽健美茶 600mlPET×24本を入手

※価格は税込み表記です。

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