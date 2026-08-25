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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第113回

新潟県産のお米5kgがAmazonで2,980円！ しかも研がずに炊ける無洗米

2026年08月25日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「by Amazon 新潟県産 新潟のお米 無洗米 5kg」がAmazonタイムセールに登場！

　「by Amazon 新潟県産 新潟のお米 無洗米 5kg」が、現在開催中のAmazonタイムセールで販売されています。

　新潟県産の米を100％使用した無洗米5kgが、過去価格3,505円のところ、15％オフの2,980円となっています。

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「by Amazon 新潟県産 新潟のお米 無洗米」の特徴
Amazon商品ページより

　「by Amazon 新潟県産 新潟のお米 無洗米」は、米どころ新潟で育った米だけを使用した無洗米です。原材料は国内産の複数原料米で、新潟県産100％、複数年産となっています。

　研がずにそのまま炊ける無洗米加工を採用しており、手間や使用する水を減らせるとしています。ふっくらとした炊き上がりとやさしい甘みが特徴と紹介されています。

まとめ：新潟県産の無洗米5kgをお得にストック！

　「by Amazon 新潟県産 新潟のお米 無洗米 5kg」が、現在開催中のAmazonタイムセールで15％オフとなっています。

　毎日の食卓用として米をストックしておきたい人は、このセールの機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

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※価格は税込み表記です。

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