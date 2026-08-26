ビックカメラの実店舗で借りて試せる新サービス

株式会社エアークローゼットは8月14日、家電等のレンタルサービス「airCloset Mall」において、株式会社ビックカメラが8月29日に開店するビックカメラ浦和西口店へ「持ち帰りレンタル」の提供店舗を拡大すると発表した。従来はオンラインを中心に展開していたレンタルサービスを実店舗の購買プロセスに組み込む取り組みであり、購入前に自宅で試したいという消費者のニーズに対応する施策として実施される。

本取り組みは、2026年3月に導入されたビックカメラ池袋西口IT tower店に続く2店舗目の展開となる。利用者は店頭で商品を確認し、その日のうちに持ち帰って自宅で使用感を試すことができる。気に入った場合はそのまま購入を検討できる仕組みだ。主に美容家電をはじめとする購入前の試用ニーズが高い製品が対象となっている。

事業者側においては、エアークローゼットが保有する与信・在庫管理・回収・メンテナンスなどの運用基盤を活用することで、店頭での申し込みから返却までのプロセスを運用する。小売店舗にとっては購入を検討中の顧客に対する新しい選択肢の提示となり、両社は今後も「試してから買う」仕組みの導入を進めていく方針だ。