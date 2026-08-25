3万年の世界史を「動く地図」で可視化する無料アプリ

株式会社HOIPOIは8月25日、紀元前3万年から現代までの世界史を世界地図の上でたどれる学習ツール「クロノマップ」のiPhone/iPad版を公開した。ブラウザで使えるWeb版に続くアプリ化で、登録不要・広告なし・完全無料で提供される。地域や年代ごとに分断されがちな歴史学習において、同じ時代の世界全体の動きをひと目で把握できるツールとして展開する。

本サービスは、時間を進めることで国境の変化や出来事の発生場所が地図上にアニメーションで表示される点が特徴だ。収録データは 2794件の出来事、約9300項目の解説、歴史の節目を切り取った69の勢力マップに及ぶ。音声ナレーションに合わせて地図や進軍ルートが動く52本の「物語モード」のほか、世界史・日本史・地理・倫理の4科目をカバーする学習機能を備える。

URLを開くだけで端末を問わず利用できたWEB版の手軽さに対し、今回のiOS版ではアプリならではの利便性が強化された。全データ（約67MB）を端末に保存することで地下鉄や機内でも動くオフライン対応を実現。さらに、ホーム画面に復習タイミングを表示するウィジェット機能や、決まった時間に届く毎日の復習通知など、学習を習慣化するための仕組みが追加され、個人学習から教育現場まで幅広く活用できる。