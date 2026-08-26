機密データを自社環境内で処理するAIエージェント

株式会社Athena Technologiesは8月20日、自社管理環境で動作するビジネス向けAIエージェント「Athena Works」の提供を開始した。生成AIによる業務自動化が進む中、金融や公共分野などでは、外部クラウドへの機密データ送信に関する懸念や、アクセス権限・ログ管理の負担、従量課金による費用変動が課題となっていた。ローカルLLM環境で処理を完結させることで、機密データを外部に送信せずに資料作成などの作業を自動化する仕組みとして提供される。

同サービスは、同社の独自AI基盤「Athena Platform」上で稼働し、アップロードされた資料をもとに、成果物の作成までを自律的に進める機能を備える。データやプロンプト（指示文）が外部サービスへ送信されない構成となっており、ユーザーごとに実行環境を独立させることでデータの混在を防ぐ。

アクセス制御や利用ログ収集などの管理機能も標準で搭載。費用体系はトークン数やアカウント数に依存しない定額制を採用しており、専用の小型AIハードウェア「NVIDIA DGX Spark」のリースを含む月額30万円からのトライアルプランが用意されている。