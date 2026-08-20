肉、肉、肉のトリプル！ 「絶品月見」のボリュームバーガーがうまそ～！

バーガーチェーン「ゼッテリア」は8月26日から、「月見バーガーフェア 第1弾」として期間限定商品7品を販売します。

「絶品月見バーガー」など7商品が登場

秋恒例の月見フェア。今年は、ゼッテリアの看板商品「絶品バーガー」を月見仕立てにした「絶品月見バーガー」が主役。



さらにパティを2枚、3枚と重ねたボリューム系から、えびパティを使った月見までズラリとそろいます。

▲絶品月見バーガー 640円

ビーフ100％の肉厚な絶品パティに、店内で焼き上げたぷるぷる食感のたまごを合わせたバーガー。



3種類の醤油をベースに八丁味噌や香味野菜を加えた特製月見ソースと、柚子マヨを重ね、ゼッテリアのレギュラーバーガーよりも一回り大きなバンズでサンド。



さらに、パティ2枚のダブルと、パティ3枚のトリプルも用意されます。

▲ダブル絶品月見バーガー 840円

▲トリプル絶品月見バーガー 1040円

▲月見バーガー 590円

ビーフ100％パティに店内で焼いたたまごを合わせ、特製月見ソース、柚子マヨ、レタスなどをふっくらなめらかな食感のバンズで挟んでいます。

▲月見チーズバーガー 630円

ビーフ100％パティに店内で焼いたたまごとチェダーチーズを合わせ、特製月見ソース、柚子マヨ、レタスなどをバンズで挟んでいます。

▲月見えびバーガー 590円

プリプリサクサク食感のえびパティに店内で焼いたたまごを合わせ、特製月見ソース、柚子マヨ、レタスなどをバンズで挟んでいます。

▲月見モーニングマフィン 440円

※モーニング限定、10時30分まで販売



一部店舗を除く270店舗で販売予定で、9月中旬まで販売予定です。なくなり次第終了します。

肉、肉、肉の「トリプル」が気になる！

今年は看板商品の「絶品バーガー」を月見仕様にしただけではなく、ダブル、トリプルまで用意。中でも肉厚パティを3枚重ねた「トリプル絶品月見バーガー」は、写真からしてかなりの迫力です。

月見というと“たまご”に目がいきがちですが、これはむしろ肉をガッツリ食べたい人にも刺さりそう。八丁味噌を使った月見ソースや柚子マヨが、肉厚パティとどう合わさるのかも気になります。

まだまだ暑いですが、バーガー界は早くも月見シーズン。今年は肉、肉、肉のトリプルから攻めてみるのもアリかも！

・発売日：2026年8月26日

・終了日：2026年9月中旬予定

※価格は税込み表記です。