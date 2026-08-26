【本日発売】松のや「油淋鶏」今年もきた！ たっぷり8個、ロースかつとの合い盛りも
2026年08月26日 16時00分更新
とんかつチェーン「松のや」は、「油淋鶏定食」各種を本日より発売します。
カラッと揚げたジューシーな鶏もも肉に、特製のやみつき香味ダレをたっぷりとかけたメニューです。
※以下、再掲載となります。
とんかつチェーン「松のや」では8月26日15時より、「油淋鶏定食」各種を発売します。
松のや夏の恒例「油淋鶏」が今年も！
松のやで夏の時期に登場してきた「油淋鶏定食」が今年も帰ってきます。
▲油淋鶏定食（5個・990円）
「油淋鶏定食」は、カラッと揚げたジューシーな鶏もも肉に、特製のやみつき香味ダレをたっぷりとかけた一品です。
香味ダレはニンニクをガツンと効かせつつ、レモンの爽やかな酸味をプラス。暑い時期にもさっぱりとご飯が進む味わいに仕上げたといいます。
▲油淋鶏定食（8個・1260円）
油淋鶏は5個入りと、たっぷり8個入りを用意。さらに油淋鶏3個とロースかつ、または超厚切りリブロースかつを組み合わせたボリューム満点の定食もラインアップします。
▲ロースかつ＆油淋鶏定食（3個・1090円）
▲超厚切りリブロースかつ＆油淋鶏定食（3個・1450円）
さらに、単品の油淋鶏ソース（150円）、単品のレモン（50円）も販売します。
ニンニク×レモンでご飯が進みそう！
まだまだ暑いこの時期ですが、食欲をそそるメニューの登場です。
ジューシーな鶏もも肉とやみつき香味ダレが合わされば、ご飯が進まないわけがありません。ロースカツと一緒に楽しめばさらにボリューミーに楽しめますね！
油淋鶏をメインに楽しむなら5個・8個と選べ、松のやらしくとんかつも欲しいなら合い盛りも気分に合わせて選べるのもうれしいところ。ニンニク×レモンの香味ダレで、ご飯が進みそうです！
・発売日：2026年8月26日
（※文中の価格はすべて税込）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第28回
グルメ【本日発売】バーガーに梨!? ドムドム「梨のダブルてりやき」が復活！ シャリシャリ感気になりすぎ
-
第27回
グルメ【本日発売】これがポテトチップス!? 「マルちゃん焼そば」「ワンタン」がカルビーとコラボ
-
第26回
グルメ【土曜まで】セブン「2個で50円引き」実施中！ おにぎり＋巻寿司でもOK
-
第25回
グルメ【本日】肉厚ビーフがダブル！ マック「たまごベーコンサムライ」14日間限定で復活
-
第24回
グルメ【本日から】ファミマが「東京ばな奈」だらけに！ アイス、シューなど一挙7商品
-
第23回
グルメ【本日発売】シャインマスカットの「爽」っておいしそ！ ジュレ入りの贅沢仕立て
-
第22回
グルメ【本日から】150円引き＋ご飯大盛無料！ かつや「感謝祭」8日間限定で開催
-
第21回
グルメ【本日発売】これはうまそ！ なか卯「すき焼き風」冷やしうどん ゆず香る金胡麻だれで
-
第20回
グルメ【本日発売】松屋「冷や汁」全国発売へ！吉野家、すき家…今年は冷汁イヤー
-
第19回
グルメ【今週】食べ放題2000円以下へ！ 7日間限定、しゃぶ葉ランチがお得
- この連載の一覧へ