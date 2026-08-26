【本日発売】松のや「油淋鶏」今年もきた！ たっぷり8個、ロースかつとの合い盛りも

とんかつチェーン「松のや」は、「油淋鶏定食」各種を本日より発売します。

カラッと揚げたジューシーな鶏もも肉に、特製のやみつき香味ダレをたっぷりとかけたメニューです。

※以下、再掲載となります。

とんかつチェーン「松のや」では8月26日15時より、「油淋鶏定食」各種を発売します。

松のや夏の恒例「油淋鶏」が今年も！

松のやで夏の時期に登場してきた「油淋鶏定食」が今年も帰ってきます。

▲油淋鶏定食（5個・990円）

「油淋鶏定食」は、カラッと揚げたジューシーな鶏もも肉に、特製のやみつき香味ダレをたっぷりとかけた一品です。

香味ダレはニンニクをガツンと効かせつつ、レモンの爽やかな酸味をプラス。暑い時期にもさっぱりとご飯が進む味わいに仕上げたといいます。

▲油淋鶏定食（8個・1260円）



油淋鶏は5個入りと、たっぷり8個入りを用意。さらに油淋鶏3個とロースかつ、または超厚切りリブロースかつを組み合わせたボリューム満点の定食もラインアップします。

▲ロースかつ＆油淋鶏定食（3個・1090円）

▲超厚切りリブロースかつ＆油淋鶏定食（3個・1450円）

さらに、単品の油淋鶏ソース（150円）、単品のレモン（50円）も販売します。

ニンニク×レモンでご飯が進みそう！

まだまだ暑いこの時期ですが、食欲をそそるメニューの登場です。

ジューシーな鶏もも肉とやみつき香味ダレが合わされば、ご飯が進まないわけがありません。ロースカツと一緒に楽しめばさらにボリューミーに楽しめますね！

油淋鶏をメインに楽しむなら5個・8個と選べ、松のやらしくとんかつも欲しいなら合い盛りも気分に合わせて選べるのもうれしいところ。ニンニク×レモンの香味ダレで、ご飯が進みそうです！



・発売日：2026年8月26日

（※文中の価格はすべて税込）