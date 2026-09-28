ソニー「PS5 Pro」公式ストア受付開始 応募条件は過去2年間で60時間以上プレイしていること
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは9月28日、PlayStation 5 Pro（以下、PS5 Pro）のソニーストアにおける購入申し込みを開始した。
PS5 Proは、アドバンスドレイトレーシング、4K対応テレビにおけるシャープでクリアな映像、高フレームレートでのゲームプレイなどの機能を搭載。通常のPS5よりも高品質なゲーム体験を楽しめる。
昨今ではソニーストアをはじめ、Amazon.co.jpなどのサイトでも品薄となっているPS5 Pro。11月19日に発売予定の「グランド・セフト・オートVI（GTA6）」に向け、需要が高まっているのかもしれない。
今回、ソニーストアでは、以下の条件を満たすユーザーのみ応募可能。目を引くのはやはり「過去2年間で60時間以上プレイしていること」だ。転売目的での購入を防ぐ狙いがあるとみられる。
●日本で登録されたソニーアカウントでPlayStationのオンラインサービスを利用する人
●応募するソニーアカウントでサインインした状態で2024年9月27日から2026年9月27日23時59分までの期間にPS5とPS4いずれか、または双方でのゲームプレイ時間が合計60時間以上あること
●応募するソニーアカウントがMy Sony IDとサインインID共通化されていること
応募期間は2026年10月7日23時59分まで。公式ページの購入申し込みフォームに行ってサインインすれば応募できる。当選結果の発表は10月26日から順次予定。予定販売台数を超える場合は抽選となる。
当選した場合はメールが届くので、11月2日11時59分までに購入手続きを行おう。支払い方法はクレジットカード、楽天ペイ、PayPay、メルペイのみ利用可能とのこと。
品薄で入手機会の少ないPS5 Pro。2026年4月に値上げを実施し、現在の定価は13万7980円となっている。いまこそ欲しいという人は、この機会をお見逃しなく。
「PlayStation®5 Pro」のソニーストアでの購入申し込みを、本日9月28日（月）より受け付けます。— プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) September 28, 2026
ご応募・ご購入には条件がございます。ご応募数が販売予定台数を超えた場合は抽選となりますので、あらかじめご了承ください。
詳しくはこちら⇒ https://t.co/h4rOIltI9Qpic.twitter.com/71VaLlu5ed
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