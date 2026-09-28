ソニー・インタラクティブエンタテインメントは9月28日、PlayStation 5 Pro（以下、PS5 Pro）のソニーストアにおける購入申し込みを開始した。

PS5 Proは、アドバンスドレイトレーシング、4K対応テレビにおけるシャープでクリアな映像、高フレームレートでのゲームプレイなどの機能を搭載。通常のPS5よりも高品質なゲーム体験を楽しめる。

昨今ではソニーストアをはじめ、Amazon.co.jpなどのサイトでも品薄となっているPS5 Pro。11月19日に発売予定の「グランド・セフト・オートVI（GTA6）」に向け、需要が高まっているのかもしれない。

今回、ソニーストアでは、以下の条件を満たすユーザーのみ応募可能。目を引くのはやはり「過去2年間で60時間以上プレイしていること」だ。転売目的での購入を防ぐ狙いがあるとみられる。

●日本で登録されたソニーアカウントでPlayStationのオンラインサービスを利用する人

●応募するソニーアカウントでサインインした状態で2024年9月27日から2026年9月27日23時59分までの期間にPS5とPS4いずれか、または双方でのゲームプレイ時間が合計60時間以上あること

●応募するソニーアカウントがMy Sony IDとサインインID共通化されていること

応募期間は2026年10月7日23時59分まで。公式ページの購入申し込みフォームに行ってサインインすれば応募できる。当選結果の発表は10月26日から順次予定。予定販売台数を超える場合は抽選となる。

当選した場合はメールが届くので、11月2日11時59分までに購入手続きを行おう。支払い方法はクレジットカード、楽天ペイ、PayPay、メルペイのみ利用可能とのこと。

品薄で入手機会の少ないPS5 Pro。2026年4月に値上げを実施し、現在の定価は13万7980円となっている。いまこそ欲しいという人は、この機会をお見逃しなく。