純正より多機能でライセンス取得済のSCUF製PS5ゲームコントローラーを発見

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

SCUFのPlayStation 5用ワイヤレスコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、SCUFのPlayStation 5用ワイヤレスコントローラー「SCUF OMEGA（ライトグレー）」が販売中だ。価格は3万7980円。

本製品は、PlayStation 5用に設計された公式ライセンス取得済みのコントローラー。背面パドルやサイドアクションボタン、Gキーなど11個の追加入力、ドリフトの原因となる摩擦を防ぐTMRサムスティック、マウスのようなクリック感が味わえるメカニカルスイッチ、低遅延の2.4GHz接続なども特徴だ。

公式ライセンス取得済みのハイエンドモデル

ユーザーレビューを見ると“細かいエイムがしやすくなった／個人的に最強コントローラー／全体的にしっかりしている”といった声が寄せられている。快適な操作性とクオリティの高さがポイントになっているようだ。3万円台と高価だが、純正以上の操作性が魅力の本製品。少しでも気になった人はチェックしてみては？