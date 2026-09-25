「Castlevania」シリーズ40周年記念！
初代『悪魔城ドラキュラ』のiOS／Android版が本日から無料配信開始！CS／PCではシリーズ作のセールを実施中
コナミデジタルエンタテインメントは9月25日、「Castlevania（悪魔城ドラキュラ）」シリーズが2026年9月26日で40周年を迎えるにあたり、40周年を記念した各種キャンペーンをはじめとする新情報を発表した。
40周年を記念して、App Store／Google Play向けに初代『悪魔城ドラキュラ』※の無料配信を本日から期間限定で開始。また、「Castlevania」シリーズタイトルを対象とした最大80％オフのセールも本日から開始している。
※1993年発売のファミリーコンピュータ版
さらに、コンサートやシリーズ楽曲のアナログ盤発売、物販催事開催の決定など、さまざまな新情報を明らかにした。
「Castlevania」シリーズ最新作『Castlevania: Belmont's Curse』（キャッスルヴァニア ベルモンドカース）もいよいよ10月15日にPlayStation 5／XBOX Series X|S／XBOX on PC／PC（Steam）／Nintendo Switch向けに発売予定。引き続き、「Castlevania」シリーズに注目しよう。
▼「Castlevania」シリーズポータルサイト
https://www.konami.com/games/castlevania/
▼40周年記念トレーラー「Castlevania 40th Anniversary Celebration」
https://youtu.be/U9hmHw0JFUc
■「Castlevania」シリーズ40周年記念キャンペーン＆新情報!!
◆初代『悪魔城ドラキュラ』のアプリを無料配信（期間限定）
初代『悪魔城ドラキュラ』（1993年／ファミリーコンピュータ）をApple Store・Google Playで無料配信。本日から期間限定の配信となるので、40周年記念タイミングにぜひ楽しもう。実施期間は、2026年10月24日 23時59分まで。
※期間中にゲームをダウンロードいただいた方は、配布期間終了後もゲームをプレイいただけます。
◆「Castlevania」シリーズタイトルが最大80％オフの期間限定セールを実施！
シリーズ40周年を記念して、「Castlevania」シリーズタイトルを対象としたセールを実施中。期間限定で最大80％オフとお買い得になっているので、この機会にぜひ「Castlevania」の世界を楽しんでみよう。
＜ニンテンドーeショップ＞
・期間：2026年9月25日～10月7日 23時59分
・対象タイトル：
『悪魔城ドラキュラアニバーサリーコレクション』……80％オフ
『Castlevania Dominus Collection』……50％オフ
『Castlevania Advance Collection』……70％オフ
＜PlayStation Store ＞
・期間：2026年9月23日～10月7日 23時59分
・対象タイトル：
『悪魔城ドラキュラアニバーサリーコレクション』……80％オフ
『Castlevania Dominus Collection』……50％オフ
『Castlevania Advance Collection』……70％オフ
『悪魔城ドラキュラＸ・セレクション 月下の夜想曲 ＆ 血の輪廻』……70％オフ
＜Steam Store＞
・期間：2026年9月25日～10月9日 2時
・対象タイトル：
『悪魔城ドラキュラアニバーサリーコレクション』……80％オフ
『Castlevania Dominus Collection』……50％オフ
『Castlevania Advance Collection』……70％オフ
※そのほかバンドル商品などのセール情報は特設サイトをご確認ください。
◆コンサートやシリーズ楽曲のアナログ盤発売、物販催事開催の決定など新情報を公開
「Castlevania」の楽曲や物販に関する情報も公開。内容は以下のとおり。新情報は「Castlevania」シリーズポータルサイト（https://www.konami.com/games/castlevania/）にて随時公開予定なので、ぜひともチェックしよう。
●「Castlevania 40th Anniversary An Orchestral Concert」東京・ロンドン・LAにて2027年春開催決定！
●「ミュージック フロム 悪魔城ドラキュラ 黒・赤」9月26日よりサブスク配信開始！
●アナログ盤「悪魔城ドラキュラ」「悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲」発売決定！
●「墓場の画廊」にて「悪魔城ドラキュラ POP UP STORE」開催決定！
●「ホラー＆ミステリーフェス in 大丸」参加決定！
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