コナミデジタルエンタテインメントは9月25日、「Castlevania（悪魔城ドラキュラ）」シリーズが2026年9月26日で40周年を迎えるにあたり、40周年を記念した各種キャンペーンをはじめとする新情報を発表した。

40周年を記念して、App Store／Google Play向けに初代『悪魔城ドラキュラ』※の無料配信を本日から期間限定で開始。また、「Castlevania」シリーズタイトルを対象とした最大80％オフのセールも本日から開始している。

※1993年発売のファミリーコンピュータ版

さらに、コンサートやシリーズ楽曲のアナログ盤発売、物販催事開催の決定など、さまざまな新情報を明らかにした。

「Castlevania」シリーズ最新作『Castlevania: Belmont's Curse』（キャッスルヴァニア ベルモンドカース）もいよいよ10月15日にPlayStation 5／XBOX Series X|S／XBOX on PC／PC（Steam）／Nintendo Switch向けに発売予定。引き続き、「Castlevania」シリーズに注目しよう。

▼「Castlevania」シリーズポータルサイト

https://www.konami.com/games/castlevania/

▼40周年記念トレーラー「Castlevania 40th Anniversary Celebration」

https://youtu.be/U9hmHw0JFUc

■「Castlevania」シリーズ40周年記念キャンペーン＆新情報!!

◆初代『悪魔城ドラキュラ』のアプリを無料配信（期間限定）

初代『悪魔城ドラキュラ』（1993年／ファミリーコンピュータ）をApple Store・Google Playで無料配信。本日から期間限定の配信となるので、40周年記念タイミングにぜひ楽しもう。実施期間は、2026年10月24日 23時59分まで。

※期間中にゲームをダウンロードいただいた方は、配布期間終了後もゲームをプレイいただけます。

◆「Castlevania」シリーズタイトルが最大80％オフの期間限定セールを実施！

シリーズ40周年を記念して、「Castlevania」シリーズタイトルを対象としたセールを実施中。期間限定で最大80％オフとお買い得になっているので、この機会にぜひ「Castlevania」の世界を楽しんでみよう。

＜ニンテンドーeショップ＞

・期間：2026年9月25日～10月7日 23時59分

・対象タイトル：

『悪魔城ドラキュラアニバーサリーコレクション』……80％オフ

『Castlevania Dominus Collection』……50％オフ

『Castlevania Advance Collection』……70％オフ

＜PlayStation Store ＞

・期間：2026年9月23日～10月7日 23時59分

・対象タイトル：

『悪魔城ドラキュラアニバーサリーコレクション』……80％オフ

『Castlevania Dominus Collection』……50％オフ

『Castlevania Advance Collection』……70％オフ

『悪魔城ドラキュラＸ・セレクション 月下の夜想曲 ＆ 血の輪廻』……70％オフ

＜Steam Store＞

・期間：2026年9月25日～10月9日 2時

・対象タイトル：

『悪魔城ドラキュラアニバーサリーコレクション』……80％オフ

『Castlevania Dominus Collection』……50％オフ

『Castlevania Advance Collection』……70％オフ

※そのほかバンドル商品などのセール情報は特設サイトをご確認ください。

◆コンサートやシリーズ楽曲のアナログ盤発売、物販催事開催の決定など新情報を公開

「Castlevania」の楽曲や物販に関する情報も公開。内容は以下のとおり。新情報は「Castlevania」シリーズポータルサイト（https://www.konami.com/games/castlevania/）にて随時公開予定なので、ぜひともチェックしよう。

●「Castlevania 40th Anniversary An Orchestral Concert」東京・ロンドン・LAにて2027年春開催決定！

●「ミュージック フロム 悪魔城ドラキュラ 黒・赤」9月26日よりサブスク配信開始！

●アナログ盤「悪魔城ドラキュラ」「悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲」発売決定！

●「墓場の画廊」にて「悪魔城ドラキュラ POP UP STORE」開催決定！

●「ホラー＆ミステリーフェス in 大丸」参加決定！