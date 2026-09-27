10月10日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」情報まとめ 第12回
5000円と2万円のキーボード、何が4倍違うんですか？
2026年09月27日 12時30分更新
価格は4倍、でも性能も4倍？
家電量販店やPCショップのキーボード売り場には、2000～3000円で買える製品から、1万円、2万円を超える高級モデルまで並んでいます。
たとえば、5000円と2万円なら価格差は4倍。では、2万円のキーボードは文字を4倍速く入力できるのか、ゲームで4倍強くなれるのか。
もちろん、そんなことはありません。最近リマスターされた「トルネコの大冒険 不思議のダンジョン」でいうと、こん棒は攻撃力が1、鉄の斧は攻撃力が4ですが、ダメージは4倍にならないですよね。それと似たような……いや、余計わかりにくくなった気がするな。
ともかく、実際に触ってみると、高級モデルには確かな違いがあるのも事実。では、1万5000円の差はどこにあるのでしょうか？
「入力できる」という機能はほぼ同じ
文字を入力するという基本機能だけなら、5000円の製品でも十分です。Excelやメール、Web検索はもちろん、一般的なゲームでも大きく困ることはありません。
高級キーボードで変わるのは、「キーを押したときの気持ちよさ」「音」「剛性感」「入力の安定性」といった部分。
つまり、「できることの増加」というより、「毎回キーを押す体験」にお金が掛けられているわけです。となれば、大量に文字を入力する人ほど、その差を感じやすくなるでしょう。
まず違うのが「スイッチ」
価格差が出やすいのが、キーの下にあるスイッチ。安価な製品ではメンブレン方式が多い一方、高価格帯ではキーごとに独立したメカニカルスイッチを採用するモデルが増えます。
さらに最近では、磁気センサーで押し込み量を検出する磁気式も登場。キーが反応する深さや、どこまで戻したら再入力できるかまで調整できる製品もあります。
ただ、ゲームでは操作感に影響しますが、文章入力なら磁気式が必須というわけではありません。自分に合った押下圧や打鍵感を選ぶことのほうが重要ですね。
キーキャップや「音」にもお金がかかる
指が直接触れるキーキャップも、価格差が出る部分。安価な製品ではABS樹脂、高級モデルではサラッとした感触でテカリにくいPBT樹脂を採用する製品もあります。
さらに、異なる樹脂を組み合わせて文字を成形する「ダブルショット」など、印字方法にも違いがあります。
そして、高級キーボードで意外と差が出るのが打鍵音。キーキャップだけでなく、ケースや内部プレート、吸音材、基板の固定方法などを工夫し、「コトコト」とした落ち着いた音や、柔らかな打鍵感を狙う製品もあります。このあたりは、聴覚にも訴えかけるので、かなりわかりやすい部分かもしれません。
つまり高級モデルほど、入力そのものだけでなく、「触った感触」や「音」にまでコストを掛けているわけです。
ゲーミングモデルなら「入力性能」にも差がある
ゲーミングキーボードでは、ポーリングレートや入力遅延、同時押し性能も価格差につながります。
競技向けでは、高速なUSBポーリングや磁気式スイッチ、ラピッドトリガーなどを採用し、入力やキーの戻りを素早く検出するモデルもあります。
ただし、数字が大きければ誰にとっても快適とは限りません。高速なポーリングレートや極端に浅い作動点は、FPSなどではメリットになり得ますが、文章入力では誤入力が増えることもあります。用途に合っているかどうかのほうが重要でしょう。
最後は「筐体」。高くなるほどオーディオの世界に近づく？
高級モデルでは、アルミ製ケースや金属プレートを使った重量級の製品もあります。剛性が高い筐体はたわみにくく、机の上でも安定しやすいため、打鍵感にも違いが出ます。
こうして見ていくと、高級キーボードは「入力できればOK」という家電から、徐々に楽器やオーディオ機器に近い世界へ入っていくとも言えます。
5000円から1万円なら、スイッチや筐体など比較的わかりやすい差があります。しかし2万円、3万円と上がるほど、音が少し良くなる、キーのぐらつきが減る、質感が上がるといった“小さな違い”の積み重ねになっていきます。
5万円のギターから20万円のギターに替えても、50万円のスピーカーから200万円のスピーカーに替えても、音量が4倍になるわけではありません。それでも、その違いに価値を感じる人はいます。
キーボードも、たぶん同じです。
結局、5000円と2万円、どちらを買えばいい？
文章を入力できれば十分で、キーボードに特別なこだわりがないなら、5000円前後の製品でも困ることは少ないでしょう。
一方、毎日長時間タイピングする人、ゲームを本格的に遊ぶ人、打鍵音や触り心地にこだわりたい人なら、1万～2万円クラスを試してみる価値があります。
特にキーボードは、PCパーツの中でも比較的寿命が長い製品。GPUのように数年後に性能不足になるわけでもなく、ディスプレーのように設置場所を大きく取るわけでもないですよね。
気に入った1台なら、何年も使い続けることができる……。そう考えると、毎日触る道具に少しお金を掛けるという考え方も、それほどぜいたくではないのかもしれません。
5000円と2万円の差は、「文字が入力できるかどうか」の差ではありません。キーを押すたびに感じる小さな不満を、ひとつずつ減らしていった結果が、その1万5000円なのでしょう。
一度、高級なキーボードの打鍵感を覚えると、普通のキーボードに戻ったときに「あれ、こんなに軽い音だったっけ……？」と気付いてしまうかもしれませんよ。
とはいえ、キーボードの打鍵感やマウスの握り心地は、スペック表を眺めているだけではなかなかわからないもの。そんな“触ってみないと判断できない”ゲーミングガジェットを実際に試せるイベントを秋葉原で開催します。気になる製品を触り比べながら、自分に合う1台を探してみてはいかがでしょうか。
秋葉原でやります！ もちろん初見の人でも大丈夫！
気になるゲーミングガジェット、とにかく触れます
2026年10月10日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階
入場・観覧無料
見るだけ、触るだけでも大歓迎！ 秋葉原で最新ガジェットを体験
ゲーミングPC、キーボード、マウス、ヘッドセット……。写真を見てもスペック表を読んでも、最後までわからないのが「実際に触るとどうなの？」というところ。だったら秋葉原で、気になるものをどんどん試してしまいましょう！
最新のゲーミングガジェットを実際に体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」、2026年10月10日（土）に開催します！
このイベントは見るだけ、触るだけ、比べるだけでも大歓迎。気になるガジェットを自分のペースで自由に試せるイベントです。何かを買う必要はないので、気軽にふらっと立ち寄ってください！
さらに、プレゼント企画やミニステージ、謎解きイベントなども予定。まずは遊びに来て、見て、触って、気になったものを覚えて帰る。それくらいの気軽さで楽しめるイベントになっています。
会場紹介
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
会場までのアクセス
JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分
イベントアカウント
イベントに関する最新情報、当日の模様はXにポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。
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