スクウェア・エニックスは9月24日、「スクエニ AUTUMN SALE」を各デジタルストアで開催中だと発表。セール期間はストアによって異なるので、下記を確認してほしい。

本セールでは、Nintendo Switch 2 版『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』が初登場のほか、『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』や『ドラゴンクエストVII Reimagined』などが割引率アップでさらにお得になっている。

以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、対象タイトル一覧掲載ページを確認してほしい。

＜セール期間＞

Play Station Store／ニンテンドーeショップ：2026年10月7日23時59分ごろまで

※Nintendo Switch 2 版『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』は2026年10月4日23時59分ごろまで

Steam：2026年10月9日2時ごろまで

Epic Games Store：2026年10月2日0時ごろまで

App Store／Google Play／Amazonアプリストア：2026年9月27日23時59分ごろまで

＜対象タイトル一覧掲載ページ＞

https://www.jp.square-enix.com/topics/detail/4168/?utm_source=pressrelease&utm_medium=catalog&utm_campaign=autumn2026

※Nintendo Switch 2 版『FFVII REMAKE INTERGRADE』およびSteam／Epic Games Store/iOS/Android/Amazonアプリ版タイトルのセール内容は「スクエニTGS SALE」から継続して実施しているものです。

※Steamはストアの仕様により、セール終了日時の表記がストア上と異なる場合がありますがセール価格は上記期間まで適用されます。

※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。

※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

■セール対象タイトルピックアップ

『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』 【初セール！*】

PS4／Switch 2／Switch／Steam

最大60％オフ ※初セール対象はNintendo Switch 2 版です

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『ファイナルファンタジータクティクス- イヴァリースクロニクルズ』 【割引率アップ！*】

PS5／PS4／Switch 2／Switch／Steam

40％オフ ※割引率アップ対象はPS5／PS4／Swicth 2／Switch版です

© SQUARE ENIX

『ドラゴンクエストVII Reimagined』 【割引率アップ！*】

Switch 2／Switch／Steam

35％オフ ※割引率アップ対象はSwicth 2／Switch版です

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

『ロマンシング サガ -ミンストレルソング- リマスター』 【割引率アップ！*】

PS5／PS4／Switch／Steam

60％オフ ※割引率アップ対象はPS5／PS4／Switch版です

© SQUARE ENIX

ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI

『ブレイブリーデフォルトII』 【割引率アップ！*】

Switch／Steam

70％オフ ※割引率アップ対象はNintendo Switch版です

© SQUARE ENIX

『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』

Switch 2／Steam／Epic Games Store

75％オフ ※Switch 2 版のセールは2026年10月4日23時59分ごろまで予定

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition』 【割引率アップ！*】

PS5／Switch 2／Steam／Epic Games Store

最大70％オフ ※割引率アップ対象はPS5／Switch 2版です

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE』

PS4／Switch／Steam

70％オフ

© SQUARE ENIX

『FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション』

PS5／Steam／Epic Games Store

60％オフ

© SQUARE ENIX

『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN』 【割引率アップ！*】

PS5／PS4／Steam／Epic Games Store

最大70％オフ ※割引率アップ対象はPS5／PS4版です

© KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-』

Steam／Epic Games Store

70％オフ

© Disney. Developed by SQUARE ENIX

『オクトパストラベラー0 デジタルデラックスエディション』 【割引率アップ！*】

PS5／PS4／Switch 2／Switch／Steam

40％オフ ※割引率アップ対象はPS5／PS4／Swicth 2／Switch版です

© SQUARE ENIX

『サガ フロンティア リマスター』 【割引率アップ！*】

PS4／Switch／Steam

60％オフ ※割引率アップ対象はPS4／Switch版です

© SQUARE ENIX

ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI

『ロマンシング サガ3』

PS4／Switch／Steam

70％オフ

© SQUARE ENIX

ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI