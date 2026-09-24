『ロマンシング サガ -ミンストレルソング- リマスター』なども割引率アップ！
Switch 2版『FF X/X-2 HD Remaster』が初セール！「スクエニ AUTUMN SALE」が開催中
スクウェア・エニックスは9月24日、「スクエニ AUTUMN SALE」を各デジタルストアで開催中だと発表。セール期間はストアによって異なるので、下記を確認してほしい。
本セールでは、Nintendo Switch 2 版『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』が初登場のほか、『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』や『ドラゴンクエストVII Reimagined』などが割引率アップでさらにお得になっている。
以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、対象タイトル一覧掲載ページを確認してほしい。
＜セール期間＞
Play Station Store／ニンテンドーeショップ：2026年10月7日23時59分ごろまで
※Nintendo Switch 2 版『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』は2026年10月4日23時59分ごろまで
Steam：2026年10月9日2時ごろまで
Epic Games Store：2026年10月2日0時ごろまで
App Store／Google Play／Amazonアプリストア：2026年9月27日23時59分ごろまで
＜対象タイトル一覧掲載ページ＞
https://www.jp.square-enix.com/topics/detail/4168/?utm_source=pressrelease&utm_medium=catalog&utm_campaign=autumn2026
※Nintendo Switch 2 版『FFVII REMAKE INTERGRADE』およびSteam／Epic Games Store/iOS/Android/Amazonアプリ版タイトルのセール内容は「スクエニTGS SALE」から継続して実施しているものです。
※Steamはストアの仕様により、セール終了日時の表記がストア上と異なる場合がありますがセール価格は上記期間まで適用されます。
※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。
※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
■セール対象タイトルピックアップ
『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』【初セール！*】
PS4／Switch 2／Switch／Steam
最大60％オフ※初セール対象はNintendo Switch 2 版です
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『ファイナルファンタジータクティクス- イヴァリースクロニクルズ』【割引率アップ！*】
PS5／PS4／Switch 2／Switch／Steam
40％オフ※割引率アップ対象はPS5／PS4／Swicth 2／Switch版です
© SQUARE ENIX
『ドラゴンクエストVII Reimagined』【割引率アップ！*】
Switch 2／Switch／Steam
35％オフ※割引率アップ対象はSwicth 2／Switch版です
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
『ロマンシング サガ -ミンストレルソング- リマスター』【割引率アップ！*】
PS5／PS4／Switch／Steam
60％オフ※割引率アップ対象はPS5／PS4／Switch版です
© SQUARE ENIX
ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
『ブレイブリーデフォルトII』【割引率アップ！*】
Switch／Steam
70％オフ※割引率アップ対象はNintendo Switch版です
© SQUARE ENIX
『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』
Switch 2／Steam／Epic Games Store
75％オフ※Switch 2 版のセールは2026年10月4日23時59分ごろまで予定
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition』【割引率アップ！*】
PS5／Switch 2／Steam／Epic Games Store
最大70％オフ※割引率アップ対象はPS5／Switch 2版です
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE』
PS4／Switch／Steam
70％オフ
© SQUARE ENIX
『FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション』
PS5／Steam／Epic Games Store
60％オフ
© SQUARE ENIX
『STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN』【割引率アップ！*】
PS5／PS4／Steam／Epic Games Store
最大70％オフ※割引率アップ対象はPS5／PS4版です
© KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-』
Steam／Epic Games Store
70％オフ
© Disney. Developed by SQUARE ENIX
『オクトパストラベラー0 デジタルデラックスエディション』【割引率アップ！*】
PS5／PS4／Switch 2／Switch／Steam
40％オフ※割引率アップ対象はPS5／PS4／Swicth 2／Switch版です
© SQUARE ENIX
『サガ フロンティア リマスター』【割引率アップ！*】
PS4／Switch／Steam
60％オフ※割引率アップ対象はPS4／Switch版です
© SQUARE ENIX
ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
『ロマンシング サガ3』
PS4／Switch／Steam
70％オフ
© SQUARE ENIX
ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
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