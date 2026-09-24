パッケージ版には特別仕様のスリーブを付属！

スクウェア・エニックスは9月24日、Nintendo Switch 2版『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S』を発売。価格はパッケージ版／ダウンロード版ともに5478円だ。

本作では『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S』の内容はそのままに、画質を優先した「画質優先モード」、フレームレートを優先した「パフォーマンス優先モード」を選べる新機能が追加されている。

また、パッケージ版には、特別仕様のスリーブを付属。詳しくは公式サイトを確認してほしい。

▼公式サイト

https://www.dq11.jp/s/pf/index.html

▼PV

https://youtu.be/byfgHXihORo

【ゲーム情報】

タイトル：ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S

ジャンル：RPG

販売：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

※Nintendo Switch／PlayStation 4／XBOX Series X|S／XBOX ON PC／PC（Steam／Epic Games Store）では発売済み。

発売日：発売中（2026年9月24日）

価格：5478円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：A（全年齢対象）