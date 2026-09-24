パッケージ版には特別仕様のスリーブを付属！
Switch 2版『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S』が本日発売！より快適に遊べる新機能を追加
スクウェア・エニックスは9月24日、Nintendo Switch 2版『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S』を発売。価格はパッケージ版／ダウンロード版ともに5478円だ。
本作では『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S』の内容はそのままに、画質を優先した「画質優先モード」、フレームレートを優先した「パフォーマンス優先モード」を選べる新機能が追加されている。
また、パッケージ版には、特別仕様のスリーブを付属。詳しくは公式サイトを確認してほしい。
▼公式サイト
https://www.dq11.jp/s/pf/index.html
▼PV
https://youtu.be/byfgHXihORo
【ゲーム情報】
タイトル：ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S
ジャンル：RPG
販売：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
※Nintendo Switch／PlayStation 4／XBOX Series X|S／XBOX ON PC／PC（Steam／Epic Games Store）では発売済み。
発売日：発売中（2026年9月24日）
価格：5478円（パッケージ版／ダウンロード版）
CERO：A（全年齢対象）
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/ SQUARE ENIX © SUGIYAMA KOBO © SUGIYAMA KOBO ※画面写真・映像はすべて開発中のものです。
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