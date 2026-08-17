性格と実際の行動をAIで可視化する採用テスト

株式会社Scale Technologyは、中小企業専用のAI採用アセスメント「PitA（ピタ）」を2026年6月末に正式リリースした。本サービスは、約15〜20分のシナリオ型テストで、先天的な性格特性と、後天的な行動特性、独自指標を分析して可視化する。人間の性格を外向性、神経症傾向、誠実性、調和性、開放性の5つの因子で分類する心理学モデル（BigFive理論）が基になっている。

本サービスによる分析結果は、人事の専門知識を持たない担当者でも直感的に理解しやすいように、数値やグラフではなく専門用語のない文章コメントを中心に生成される。また、実際の仕事場面を想定した設問設計により回答の偽装を防ぎ、自分をよく見せようとする回答傾向の検出機能も備えている。

同社によれば、応募者に合わせた面談方法や適性に応じた部署配置、入社後の育成やマネジメントに向けたアプローチもレポート内で提言されるため、採用の場面以外でも活用できるという。採用候補者1名あたり2000円（税抜）のスポット利用から開始できる低コストな価格設計で、中小企業の導入のハードルを下げているのも特徴だ。