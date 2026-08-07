熊本地震で情報難民を防ぐ多言語アプリの無償提供

株式会社グローバルトラストネットワークスは7月29日、「令和8年熊本地震」を受け、熊本県内の外国人雇用企業および教育機関を対象に、多言語生活・医療サポートアプリ「GTN Assistants for Biz」を8月31日まで無償提供すると発表した。被災地域における多言語での情報提供や生活・医療支援を行う。

大規模災害時において言語の壁がある外国人は、避難情報や医療サポートを取得するのが困難となるケースが多い。熊本県では半導体関連企業の進出などを背景に外国人労働者や留学生が増加しており、今回の地震においても外国人受け入れ企業や教育機関においては安全確認や情報提供などの対応が求められる。

同アプリでは、最大21言語に対応するAIチャットおよび専門コンシェルジュによる生活相談や、最大32言語対応の医療通訳を提供している。緊急地震速報や避難情報などの各種災害情報をプッシュ通知する機能を備え、利用者は母国語で情報を取得できる。受け入れ企業や教育機関は災害対応時の情報提供業務の一部を本サービスで補えるという。