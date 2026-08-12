不動産管理会社向け物件撮影・間取り図作成サービス

株式会社Live Searchは8月1日、不動産管理会社向けの物件撮影・間取り図作成サービス「Req（レック）」の提供エリアとして京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県の関西4府県の追加を発表した。賃貸物件の掲載には写真や間取り図の作成が不可欠であるが、現地への移動や撮影作業は管理会社の業務負担となってきた。今回の指定エリア追加により、同サービスの対応地域は全国16都市へ広がっている。

「Req」は、専門スタッフによる写真撮影およびコンセント位置やカーテンサイズを反映した間取り図の制作を請け負うサービスだ。管理会社はクラウドシステム上で撮影の依頼からデータの受領、進捗管理を一元で行う。料金体系は移動費等を含めた定額制を採用しており、自社スタッフによる撮影・編集作業の手間を省き、業務の標準化とコストの可視化を図る仕組みだ。

人手不足が課題となる不動産管理業界において、バックオフィスや現場業務の効率化に対する需要は高い。関西エリアでは、すでに先行導入されていた兵庫県や大阪府において前年比3倍のペースで利用が拡大しているという。