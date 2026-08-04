パートナーセールス業務を自動処理するAIツール

株式会社パートナープロップは7月23日、パートナーセールス領域に特化したAIツール「aiboo（アイボー）」の提供を開始した。自社が提供するPRM（Partner Relationship Management：パートナー企業管理システム）の知見を基に、パートナー支援実務の一部をAIで自律処理するプロダクトとして本サービスを展開する。

国内で深刻な人手不足が続くなか、代理店などのパートナー企業を通じて自社製品を売る企業でも、増え続ける支援業務に対して人員が追いつかない状況が課題となっている。「aiboo」では開発中の機能も含め、自社のパートナーセールス担当者の作業負担を減らし、対面での交渉や関係構築にリソースを充当させることを目的に設計されている。

例えば、メール文面からの案件情報の自動抽出や企業情報の自動リサーチ・入力補完のほか、過去データに基づく提案書および見積書の自動生成機能などが発表されている。

代理店やパートナー企業との情報共有や管理を一元化する市場において、従来は進捗の可視化や情報共有といった管理機能が中心だった。「aiboo」では、実務そのものをAIが実行するアプローチを打ち出している。