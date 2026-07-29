ペット旅の不便を解消する特化型プラットフォーム

株式会社ORIT.は7月15日、愛犬同伴旅行に特化した宿泊予約プラットフォーム「DogLife Travel」のWebベータ版の提供を開始した。全国47都道府県・600施設以上の初期掲載数とともに登場した同サービスは、宿探しから旅行準備まで愛犬との旅行に必要な情報を一括管理する。

ペットツーリズムの市場が拡大する中、現場では宿泊施設によって狂犬病といったワクチン接種証明書の提出方法や犬種ごとの利用ルールが異なり、宿泊者と宿泊施設の双方にとって負担となっていた。また、ドッグランや食事などのサービス内容も施設ごとに差があり、既存の総合予約サイトではミスマッチが生じやすかった。

本サービスでは、愛犬の基本情報やワクチン接種記録を一元管理するデジタルパスポート「DogID」が大きな特徴だ。一度だけ事前に登録すれば提携施設での確認が完結し、現地での提出や施設側の確認が不要になる。加えて、愛犬のサイズや条件に合致する宿泊プランを自動で抽出し、ミスマッチのない宿探しをサポートする。

同社は、個体識別IDを軸としたデータインフラの確立に向け、今後はアクティビティ予約や相互評価システム、専用保険の組成などの機能拡張を進める方針だ。