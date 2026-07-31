SUPER GT再開！ まだ2戦終わっただけ！

5月の富士戦から、長い長いサマーブレイクに入ったSUPER GTですが、ついに今週末からシーズン再開です。3ヵ月レースなしは長かった……。なぜこんなに間が空いたのかというと、毎年6月開催だった第3戦セパン（マレーシア）が社会情勢の影響で2027年に延期になったからです。今シーズンは全7戦での勝負になりました。ちょっと残念ですね。

それではまず、今シーズンのランキングを振り返ってみましょう。

●GT500 5位まで

1 #36 坪井 翔／山下健太 40

2 #14 福住仁嶺／大嶋和也 24

3 #38 大湯都史樹／小林利徠斗 16

4 #12 平峰一貴／ベルトラン・バゲット 15

5 #23 千代勝正／高星明誠 14

●GT300 5位まで

1 #777 藤井誠暢／チャーリー・ファグ 352 #31 小高一斗／小山美姫 323 #2 堤 優威／卜部和久 314 #65 蒲生尚弥／菅波冬悟 315 #56 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ／木村偉織 27

GT500は、ASCII.jpも応援するau号こと36号車が頭ひとつ出ていますが、まだ2戦が終わっただけなので、これからどうなるかわかりません。GT300はかなり拮抗していることがわかります。富士が得意なチームが勝つのか、それとも意外なチームが勝つのか、非常に楽しみですね！

現役アイドル・ゆみちぃが初参戦！

サーキットでの「推し活」大作戦

そして今回の本題です。ながらくASCII.jpの自動車記事でモデルを担当している、アイドルグループ「純情のアフィリア」のゆみちぃこと寺坂ユミさんが、これだけ自動車に触れているのにSUPER GTに一度も行ったことがないというので（ラリージャパンは何度か行ってます）、5月の富士に初参加してきました。そのレポートと、8月の富士戦の楽しみ方を紹介します。初SUPER GT目線で見た、富士でのGTはどうだったのでしょうか。

まずはプレスルームで純情のアフィリアの制服に着替えてから、イベント広場に向かいます。ゆみちぃの親友の元アイドル「安藤 笑」さんがGT300の9号車「PACIFIC ウマ娘 NAC BMW」のレースアンバサダーをしているので、そのステージを見に行くためです。

サーキットはコース以外でもさまざまなイベントが開催されており、富士スピードウェイの場合はグランドスタンド裏にあるイベント広場で遊から食までが楽しめます。コースでクルマが走っていない時間も結構あるので、することがなければイベント広場へ、というのが基本です。

ホームストレートの下をくぐるように設置されたトンネルをくぐり、イベント広場へ。試乗会などでは何度も富士スピードウェイに来ているゆみちぃですが、ビッグレースならではの賑わいで驚きます。「人がたくさんいて、出店も豊富でお祭りみたいですね！」とのこと。そう、SUPER GTはお祭りなのです。初めて見る光景に目を奪われながらも、オフィシャルステージに到着。

ここではドライバーや監督のトークショーが行なわれたりしますが、午前中は「チームスポンサーステージ」という、各チームのレースアンバサダーのみなさんが、自身のチームのスポンサーをアピールする時間があります。ここに、安藤さんも出るので来たわけですが、すでにお客さんでいっぱい。後ろのほうで大人しく見ることに。

しばらくすると、9号車のレースアンバサダーの番に！ 安藤さんが登場して、テンション爆上がりのゆみちぃは、推しうちわを持って積極的にアピールします。しかし、遠すぎてなかなか気がついてもらず……。ですが、ゆみちぃの念が通じたのか、手を振ってもらえました！ 「スポンサーステージは、1組ごとに時間制限を設けてあるから、いろんなレースアンバサダーさんやチームの説明をサクサク見られて良かったです」とゆみちぃ。

このように選手やレースアンバサダーを応援する「推し活」ができるのもSUPER GT（というかレース）のいいところ。人数が多いので、きっと推したくなる誰かが見つかるでしょう。