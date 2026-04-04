過去最多の来場者を記録した鈴鹿サーキット
3月27～29日に三重県・鈴鹿サーキットで開催されたF1日本グランプリを観戦してきた。鈴鹿サーキットには高校生のころから通い始めているので、35年近く日本グランプリを観戦し続けてきていることになる。
今年の鈴鹿サーキットはとにかく人が多かった。開幕前日、観客向けにはほとんどイベントが開催されないにも関わらず、平日の木曜日なのに2万5000人が来場した。
フリー走行だけの27日金曜日が7万5000人、予選の28日土曜日が11万人、そして決勝レースの29日日曜日が13万人を記録した。3日間合計で31万5000人が来場したことになり、昨年の26万6000人を4万9000人も上回ったことになる。
鈴鹿サーキットは2007年から2008年にリニューアルされているが、2009年以降、最多来場者記録であった2025年を大幅に上回る数字となった。
円安と春開催がもたらした「コスパ最強」のインバウンド需要
実際に鈴鹿サーキット内を歩いていると、特に「外国人」と「若い人や女性」が多かった。外国人が多いのはやはり「円安」の影響が大きそうだ。
グランドスタンドのチケットは1枚で14万円もするところがあるのだが、ドル建てで見れば1000ドルを切るわけで、外国人にとって見れば「お手頃」と感じるのではないか。
実際、鈴鹿サーキット内で、ハイネケンのビールは1本800円で売られていた。いま、アメリカなどでビールを1杯飲もうとすると10ドル以上はする。つまり、800円をドル建てにすると5ドル程度になるわけで「日本はアメリカの半額でビールが飲める」と思えば、なんて安いと感じることだろう。
しかも、鈴鹿サーキット内は食べ物が充実し、どれも美味しい。海外のサーキットでもF1を観戦したことがあるが、正直言って、向こうレパートリーがとにかく少ない。その点、鈴鹿サーキットであれば、安くて美味しい選択肢が豊富なので、レース観戦の満足度が高いのは間違いない。
さらに、F1日本グランプリはこれまで秋に開催されていたが、2024年から春開催となっている。ちょうど桜が咲く時期であり、今年もこの週末に鈴鹿サーキット内の桜が一気に開花して満開となった。外国人からすれば円安、グルメ、桜と、日本を観光するうえで最強のコストパフォーマンスでF1を観戦できるというわけだ。
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