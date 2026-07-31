最大1210円お得！ KFC「お盆バーレル」、クリスピーもビスケットも選べる

ケンタッキーフライドチキンは「お盆バーレル」を8月5日から8月18日の2週間限定で販売します。

「お盆バーレル」限定発売！

「お盆バーレル」は、KFCの看板商品を「オリジナルチキン」10ピースに、好きなサイドメニューを5つ自由に組み合わせられる期間限定のセット。

さらに、「オリジナルチキン」12ピースと好きなサイドメニュー6つを組み合わせられる、よりボリューム感のあるパックも用意されています。



10ピースセットで通常商品を単品で購入するより最大960円オトク、12ピースセットで1210円オトク。



▲お盆バーレル10ピース(シールつき)

価格：3790円（単品積上げ価格4750円）

内容：オリジナルチキン10ピース、選べるサイド5個、ペタペタシール



自由に組み合わせられるサイドメニューは「ポテト」「カーネルクリスピー」「コールスロー」「ビスケット」「チョコパイ」から選ぶことができます。

▲「お盆バーレル12ピース(シールつき)」

価格4490円（単品積上げ価格5700円）

内容：オリジナルチキン12ピース、選べるサイド6個、ペタペタシール



また、今年はバーレルをお好きなデザインに飾り付けできる「ペタペタシール」もプレゼント。オリジナルデザインのバーレルづくりを楽しむこともできます。

最大1210円もおトク！

大人数での集まりにぴったりな商みんなで楽しめるボリューム満点の「お盆バーレル」が登場！10ピースセットは960円、12ピースセットは1210円もおトクに購入することができます。

サイドメニューが選べるのも嬉しいですよね。みんなの好みを聞いたりして、より盛り上がりそうです。

今年のお盆はボリューム満点の「お盆バーレル」を囲んで、みんなでケンタッキーを味わい尽くしてみてはいかがでしょうか。



・開始日：2026年8月5日

・開始日：2026年8月18日