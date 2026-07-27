【本日】かつや新定番“ヘビー級”発売！海老フライやから揚げがドーン

とんかつ専門店「かつや」は本日7月27日より、新たなグランドメニューの販売を開始。ボリューム感を追求した「ヘビー級」の新シリーズが登場します。

ボリューム感を追求した

「ヘビー級」4商品が登場

「ヘビー級」は、食欲を刺激する背徳感と圧倒的なボリューム感を追求したというスタミナ満点の新シリーズです。

「タルたまミックスフライ丼」「ミックスかつや定食」など、ガッツリとお腹を満たしたい時にぴったりなメニューをラインナップします。

▲タルたまミックスポーク丼 1210円

ロースカツ、ヒレカツ、メンチカツ、温泉たまごを重ねた、ボリューム感を追求したヘビー級シリーズの丼です。

▲タルたまミックスフライ丼 1232円

海老フライやから揚げを盛り合わせた、ボリューム満点の丼です。

▲ミックスかつや定食 1232円



豚焼肉、ヒレカツ1枚、海老フライ1本、から揚げの合い盛り。

▲タルタルミックスヘビー定食 1210円



80gロース、ヒレカツ1枚、メンチカツ1枚の合い盛り。

ご飯少なめで649円～の「ライト級」

さらに、新グランドメニューでは、ご飯の量を控えめにした「ライト級」も展開。



「ライト級」は、「カツや具材はそのまま楽しみたいけれど、ご飯の量は少し控えめにしたい」という声に応えた新シリーズです。

ロースカツや玉子といった主役の具材はそのままで、ご飯の量を従来のカツ丼（梅）のご飯少なめと同量に設定しています。

▲カツ丼ライト 649円

ロースカツや玉子はそのままに、ご飯の量を従来のカツ丼（梅）のご飯少なめと同量に設定したメニューです。

サクサクのロースカツを楽しみながら、ご飯を控えめにしたいという声に応えた新シリーズの代表メニューです。

「豚焼肉シリーズ」が進化して登場！

さらに、定番人気の「豚焼肉」をブラッシュアップし、より一層ご飯が進む味わいへと進化させたといいます。豚焼肉を主役にした豚丼やロースカツとの合い盛りなど、バリエーション豊かなメニューをラインナップ。

▲豚丼 979円

ブラッシュアップした豚焼肉を主役にした丼メニューです。

▲豚丼とロースカツの合い盛り丼 1089円

▲豚焼肉定食 1089円

▲豚焼肉とロースカツの合い盛り定食 1199円

大迫力のヘビー級、さすがかつや！

ロースカツ、ヒレカツ、メンチカツを豪快に盛り合わせたヘビー級シリーズは、見た目のインパクトも抜群。「やっぱり、かつやはこうでなくちゃ」と思わせる、ガッツリ派にはたまらない新定番になりそうです。



さらに、量を控えたい人向けには「ライト級」も正式メニュー入り。両極端なラインアップをそろえたことで、これまで以上に幅広い客層が楽しめるグランドメニューへと進化しました。



これは、かつやに行かなきゃ！

・発売日：2026年7月27日

※価格は税込み表記です。