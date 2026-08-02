松屋「冷や汁」全国発売へ！吉野家、すき家…今年は冷汁イヤー

牛めしの松屋では8月4日10時より「冷や汁（単品）」および「冷や汁セット」を販売します。
松屋では今年5月に「冷や汁チキン南蛮定食」と「冷や汁（単品）」を店舗限定で販売していました（関連記事）。
松屋の冷や汁ついに全国に
出汁の旨味や豆腐がポイント！
松屋の冷や汁は、出汁の旨味が効いた“濃厚なのに涼やか”で、豆腐やシャキシャキの野菜がたっぷり入った一杯といいます。
▲冷や汁単品（390円）
冷や汁は一般的に宮崎県の郷土料理として知られていますが、松屋の公式サイトでは「宮崎の冷や汁」とは特にうたっていません。出汁の旨味や豆腐、野菜を楽しめる一杯として展開します。
▲冷や汁野菜セット（730円）
ライスと生野菜とセットになった「冷や汁野菜セット」も登場します。
今年は「冷汁・冷や汁」がアツい！
冷汁というと、九州にゆかりがある定食チェーン「やよい軒」が夏の定番メニューとして毎年販売していることで知られています。また、牛丼チェーンの「吉野家」も2023年から「冷汁」を販売しており、近年は外食チェーンでも夏の定番メニューとして親しまれるようになってきました。
今年は、すき家も初めて「冷やし汁」を発売。松屋も全国販売に加わり、牛丼チェーン各社で広がりを見せています。
▼関連記事
うれしい！吉野家「麦とろ牛皿御膳」始まった。ごはん増し無料！
▼関連記事
すき家にも初登場！ この夏は「冷汁・冷やし汁」が各チェーンで続々
他方では、コンビニのファミリーマートのPB商品として初のカップ「冷や汁」が登場したというニュースもありました（関連記事）。
今年はいろいろなところで「冷汁・冷や汁・冷やし汁」を目にする機会が増えそうです（表記も少しずつ違うのもおもしろいですね）。店舗や商品ごとに少しずつ違うようなので、あなたはどれがお気に入りか確かめてみるのもいいかも。
（※文中の価格はすべて税込）
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
♪アスキーグルメでおいしい情報発信中♪
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります