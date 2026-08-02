松屋「冷や汁」全国発売へ！吉野家、すき家…今年は冷汁イヤー

牛めしの松屋では8月4日10時より「冷や汁（単品）」および「冷や汁セット」を販売します。



松屋では今年5月に「冷や汁チキン南蛮定食」と「冷や汁（単品）」を店舗限定で販売していました（関連記事）。

松屋の冷や汁ついに全国に

出汁の旨味や豆腐がポイント！

松屋の冷や汁は、出汁の旨味が効いた“濃厚なのに涼やか”で、豆腐やシャキシャキの野菜がたっぷり入った一杯といいます。

▲冷や汁単品（390円）



冷や汁は一般的に宮崎県の郷土料理として知られていますが、松屋の公式サイトでは「宮崎の冷や汁」とは特にうたっていません。出汁の旨味や豆腐、野菜を楽しめる一杯として展開します。



▲冷や汁野菜セット（730円）



ライスと生野菜とセットになった「冷や汁野菜セット」も登場します。

今年は「冷汁・冷や汁」がアツい！

冷汁というと、九州にゆかりがある定食チェーン「やよい軒」が夏の定番メニューとして毎年販売していることで知られています。また、牛丼チェーンの「吉野家」も2023年から「冷汁」を販売しており、近年は外食チェーンでも夏の定番メニューとして親しまれるようになってきました。



今年は、すき家も初めて「冷やし汁」を発売。松屋も全国販売に加わり、牛丼チェーン各社で広がりを見せています。

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他方では、コンビニのファミリーマートのPB商品として初のカップ「冷や汁」が登場したというニュースもありました（関連記事）。



今年はいろいろなところで「冷汁・冷や汁・冷やし汁」を目にする機会が増えそうです（表記も少しずつ違うのもおもしろいですね）。店舗や商品ごとに少しずつ違うようなので、あなたはどれがお気に入りか確かめてみるのもいいかも。

（※文中の価格はすべて税込）