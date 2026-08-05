【本日】ケンタ10ピースセットが960円オトク！お盆バーレル始まる

もうすぐお盆。そろそろ夏季休暇に突入する、なんて人もいるのではないでしょうか。



ケンタッキーフライドチキンでは毎年恒例の「お盆バーレル」を本日8月5日から販売開始します。

最大1210円オトク「お盆バーレル」

「お盆バーレル」は、KFCの看板商品を「オリジナルチキン」10ピースor12ピースと好きなサイドメニューがセットになった期間限定セット。



10ピースセットは好きなサイドを5つ組み合わせられて3790円、12ピースセットはサイドメニュー6つで4490円。それぞれ通常商品を単品で購入するより最大960円（10ピースセット）／1210円（12ピースセット）オトクな内容です。



▲お盆バーレル10ピース(シールつき)

価格：3790円（単品積上げ価格4750円）

内容：オリジナルチキン10ピース、選べるサイド5個、ペタペタシール



▲「お盆バーレル12ピース(シールつき)」

価格4490円（単品積上げ価格5700円）

内容：オリジナルチキン12ピース、選べるサイド6個、ペタペタシール



自由に組み合わせられるサイドメニューは「ポテト」「カーネルクリスピー」「コールスロー」「ビスケット」「チョコパイ」から選ぶことができます。

シールで遊べる！

また、今年はバーレルをお好きなデザインに飾り付けできる「ペタペタシール」がもられます。オリジナルデザインのバーレルづくりができ、ファミリーでも楽しめそうな内容です。



お盆シーズン、家族や友人と集まる機会に注目してみましょう。



販売期間は8月18日までです。



※記事中の価格は税込



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