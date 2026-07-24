肉160gの厚切りかつ×ふわふわ玉子は反則級！ 松のやが新作タレかつ丼を発売

松のやは7月29日15時より、「“超厚”リブロース and 玉子のタレかつ丼」を発売します。
▲“超厚”リブロース and 玉子のタレかつ丼 1090円
160gのリブロースかつを使用した食べ応えのある丼メニューです。店舗で丁寧に揚げたリブロースかつに特製タレを合わせ、ふわふわの玉子と組み合わせています。ジューシーな肉感と玉子のやわらかな食感のコントラストが特徴といいます。
「“超厚”リブロース and 玉子のタレかつ丼」は持ち帰りにも対応します。
▲“超厚”リブロース and 玉子のタレかつ丼ミニ冷やしうどんセット 1190円
「“超厚”リブロース and 玉子のタレかつ丼」にミニ冷やしうどんを組み合わせたセットメニューです。なお、このセットは松屋・松のや併設店では販売しません。
この厚み、想像以上！
160gの厚切りリブロースかつは、見た目にもインパクトがあり、しっかり食べたい日にぴったりの一杯になりそう！
ふわふわの玉子との組み合わせも気になるところです。この機会に松のやで、新作のタレかつ丼を味わってみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年7月29日15時
※価格は税込み表記です。
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