肉160gの厚切りかつ×ふわふわ玉子は反則級！ 松のやが新作タレかつ丼を発売

松のやは7月29日15時より、「“超厚”リブロース and 玉子のタレかつ丼」を発売します。

▲“超厚”リブロース and 玉子のタレかつ丼 1090円

160gのリブロースかつを使用した食べ応えのある丼メニューです。店舗で丁寧に揚げたリブロースかつに特製タレを合わせ、ふわふわの玉子と組み合わせています。ジューシーな肉感と玉子のやわらかな食感のコントラストが特徴といいます。

「“超厚”リブロース and 玉子のタレかつ丼」は持ち帰りにも対応します。

▲“超厚”リブロース and 玉子のタレかつ丼ミニ冷やしうどんセット 1190円

「“超厚”リブロース and 玉子のタレかつ丼」にミニ冷やしうどんを組み合わせたセットメニューです。なお、このセットは松屋・松のや併設店では販売しません。

この厚み、想像以上！

160gの厚切りリブロースかつは、見た目にもインパクトがあり、しっかり食べたい日にぴったりの一杯になりそう！

ふわふわの玉子との組み合わせも気になるところです。この機会に松のやで、新作のタレかつ丼を味わってみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年7月29日15時

※価格は税込み表記です。