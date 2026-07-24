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7月29日新発売

肉160gの厚切りかつ×ふわふわ玉子は反則級！ 松のやが新作タレかつ丼を発売

2026年07月24日 17時45分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　松のやは7月29日15時より、「“超厚”リブロース and 玉子のタレかつ丼」を発売します。

▲“超厚”リブロース and 玉子のタレかつ丼　1090円

　160gのリブロースかつを使用した食べ応えのある丼メニューです。店舗で丁寧に揚げたリブロースかつに特製タレを合わせ、ふわふわの玉子と組み合わせています。ジューシーな肉感と玉子のやわらかな食感のコントラストが特徴といいます。

　「“超厚”リブロース and 玉子のタレかつ丼」は持ち帰りにも対応します。

▲“超厚”リブロース and 玉子のタレかつ丼ミニ冷やしうどんセット　1190円

　「“超厚”リブロース and 玉子のタレかつ丼」にミニ冷やしうどんを組み合わせたセットメニューです。なお、このセットは松屋・松のや併設店では販売しません。

この厚み、想像以上！

　160gの厚切りリブロースかつは、見た目にもインパクトがあり、しっかり食べたい日にぴったりの一杯になりそう！

　ふわふわの玉子との組み合わせも気になるところです。この機会に松のやで、新作のタレかつ丼を味わってみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年7月29日15時

※価格は税込み表記です。

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