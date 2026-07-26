【7月29日限定】ステーキのどん、100分食べ放題に「焼きしゃぶカルビ」追加！

ステーキのどんは、7月29日の肉の日限定企画として、「どん食べ放題」に「焼きしゃぶカルビ」を追加します。本企画は、「どん食べ放題」を実施する8店舗限定で開催します。
食べ放題に「焼きしゃぶカルビ」が1日限定で登場！
ステーキのどんでは、一部店舗で100分制・4378円でステーキやハンバーグを食べ放題できるプランを提供中です。7月24日からは価格据え置きでメニューを拡充し、メイン料理は10品が食べ放題可能になりました。
7月の肉の日には当日限定で、通常の食べ放題メニューに加え、「焼きしゃぶカルビ（100g）」が食べ放題に追加されます。
「焼きしゃぶカルビ（100g）」は、柔らかく食べやすいカルビで、赤身と脂身のバランスが特徴といいます。店舗ではオリジナルの「香ばしソース」で提供します。
また、牛肉は激アツステーキ、牛ジューシーステーキ、ミスジ切落しの3種類を用意するほか、豚ハラミステーキやカットチキンステーキ、ハンバーグなども楽しめます。ライスやパン、ガーリックライス、スープバー、ドリンクバーも対象です。
（関連記事）ステーキのどん、4378円食べ放題がリニューアル！ メイン10品に
■どん食べ放題の肉の日限定企画 概要
開催期間：7月29日の肉の日限定
対象：「どん食べ放題」実施8店舗
新前橋店（群馬県）、小山犬塚店（栃木県）、浦和三室店・的場店・富士見店（埼玉県）、富里インター店・古市場店（千葉県）、環七梅島店（東京都）
内容：「どん食べ放題」に「焼きしゃぶカルビ（100g）」がお替り自由で追加
食べ放題料金：大人4378円、65歳以上3828円、小学生1320円、小学生未満無料
利用時間：100分制（ラストオーダーは初回提供から70分後）
※ドリンクバー・スープバー付き
カルビまで食べ放題は強すぎる！
肉の日だけの特別メニューとして、「焼きしゃぶカルビ」がお替り自由になるのは肉好きにはたまらない内容ですね。通常のステーキやハンバーグと食べ比べながら、自分好みの組み合わせを楽しめそうです。
1日限定の企画なので、気になる人はこの機会にステーキのどんへ足を運んでみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年7月29日
※価格は税込み表記です。
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