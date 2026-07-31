550円引き＆ごはん食べ放題！ 渋谷の「厚切りとんかつ」新店が5日間セール

「厚切りとんかつ よし平 渋谷駅前店」オープニングセール

「築地銀だこ」のホットランドグループは8月5日、「厚切りとんかつ よし平 渋谷駅前店」をオープンします。運営するのはグループ会社のホットランドネクステージです。



立地は東京メトロ渋谷駅と直結するレストラン街「グルメタウン」内です。オープン記念として、8月5日～9日の5日間は、人気No.1メニューの「熟成180gロースかつ膳」などを通常価格より割引します。



■ロースかつ膳が550円引き（5日間限定）

・熟成180gロースかつ膳 通常2079円→1529円（550円引き）

厳選した豚肉を一定期間熟成させた「熟成ロース」を180g使用したメニューです。注文ごとに一枚ずつ粗挽き生パン粉で包み、米油で揚げるうのが特徴。セットで付く店内のかまどで炊き上げる「大かまどごはん」に加えて、2種の味噌汁、キャベツ、3種の漬物は食べ放題です。

また、キャンペーン期間は180g以外の熟成ロースかつ膳も、通常価格より220円引きになります。



■「よし平」とは

「よし平」は、和歌山県で長年親しまれてきたとんかつ専門店です。今回、都心エリア初の出店となります。



厚切りにした熟成豚肉のとんかつと、店内の大かまどで炊き上げる3種類のごはんが自慢の店舗です。

■店舗情報

店舗名：厚切りとんかつ よし平 渋谷駅前店

オープン日：8月5日

営業時間：平日11時～15時（ラストオーダー14時30分）、17時～22時（ラストオーダー21時30分）／土日祝11時～22時（ラストオーダー21時30分）

住所：東京都渋谷区宇田川町23−3 渋谷第一勧銀共同ビル（グルメタウン）8階

客席数：57席

テイクアウト：あり

550円引きを見逃すな！

厚切りとんかつと3種類のごはんを一緒に楽しめる「よし平」が渋谷に登場します。なお、よし平には系列に「日本橋からり」 や 「野郎めし」 などがあり、いずれもごはんをしっかり楽しめるブランドですね。

オープン記念で550円引きとはおトク。厚切りとんかつを味わいに足を運んでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年8月5日

・終了日：2026年8月9日

※価格は税込み表記です。