すき家にも初登場！ この夏は「冷汁・冷やし汁」が各チェーンで続々

牛丼チェーン「すき家」は7月28日9時より、新商品「冷やし汁」の販売を開始します。単品のほか、セットメニューも同時に販売します。

すき家に「冷やし汁」登場

▲冷やし汁（単品） 240円

牛丼（並盛）冷やし汁おしんこセット 760円

出汁や2種の味噌、白胡麻をブレンドした冷たい汁に、大ぶりの木綿豆腐とオクラを合わせたという一品です。

出汁の風味や胡麻の香りを楽しめる一杯に仕上げたといいます。オクラのシャキシャキとした食感と木綿豆腐の食べ応えが特徴。

「牛丼（並盛）冷やし汁おしんこセット」は、牛丼（並盛）に「冷やし汁」とおしんこを組み合わせたセットです。単品で注文するより60円お得に楽しめます。

冷汁（ひやじる）と違うの？

宮崎県などで親しまれる郷土料理「冷汁（ひやじる）」を思わせるメニューですが、すき家の「冷やし汁」は、魚を使わず、オクラと木綿豆腐を具材に使用しています。一般的な冷汁をそのまま再現したものではなく、チェーン向けにアレンジした一品となっているようです。

やよい軒、吉野家も「冷汁・冷やし汁」

冷汁というと、九州にゆかりがある定食チェーン「やよい軒」が夏の定番メニューとして毎年販売していることで知られています。また、牛丼チェーンの「吉野家」も2023年から「冷汁」を販売しており、近年は外食チェーンでも夏の定番メニューとして親しまれるようになってきました。



そして今年は、すき家も初めて「冷やし汁」を発売。各チェーンでそれぞれ異なるスタイルの「冷汁・冷やし汁」が楽しめるようになっています。暑い日でもさっぱりと味わえそうな一品として、この夏チェックしてみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年7月28日

※価格は税込み表記です。