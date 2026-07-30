たれかつ丼が200円引き！ 「たれとん」初の夏の感謝祭、新橋・中野北口で開催

タレカツ丼専門店「たれとん」は8月5日～7日の期間、「夏の感謝祭」を開催します。

「たれとん」は、豚ロースや鶏ささみを使ったタレカツ丼を提供する専門店です。揚げたカツを甘辛い醤油ダレにくぐらせ、ご飯にのせるスタイルのタレカツ丼を中心に展開しています。店舗は東京都内の新橋店と中野北口店があります。

「夏の感謝祭」期間中はメインメニューを「豚たれかつ丼（3枚）」と「鶏たれかつ丼（4枚）」の2品に限定し、それぞれ通常価格から200円引きで提供します。

お好みトッピングやサイドメニュー、追加たれかつなどの単品商品は通常通り販売し、テイクアウトにも対応します。

▲豚たれかつ丼（3枚） 通常750円→550円

豚ロースを使ったたれかつ3枚をご飯にのせた丼です。パン粉の種類やバッター液の配合、揚げ時間などの製法を改良し、特製タレと肉のジューシーさがより際立つ仕立てにしています。

▲鶏たれかつ丼（4枚） 通常800円→600円

鶏ささみを使ったたれかつ4枚をご飯にのせた丼です。

「たれとん」初の夏の感謝祭！

「たれとん」初開催となる夏の感謝祭で、たれかつ丼を通常よりお得に楽しめる3日間です。近くに立ち寄る機会があれば、この期間限定の価格で味わってみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年8月5日

・終了日：2026年8月7日

※価格は税込み表記です。