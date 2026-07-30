数量限定復活！ファミマ「ピーチ香るティーソーダ」、 Afternoon Tea監修の微炭酸ドリンク

ファミリーマートは8月4日、「Afternoon Tea」監修のペットボトル飲料「ファミマル ピーチ香るティーソーダ」を全国の店舗で数量限定発売します。
2025年9月に実施した「再販してほしいフレーバーティーソーダ」調査で1位となった人気商品で、今回再登場します。
▲ファミマル ピーチ香るティーソーダ 140円
「Afternoon Tea」監修のフレーバーティーソーダです。スリランカ産の茶葉を使用し、ピーチの甘く華やかな香りと紅茶の芳醇な味わいを特徴としています。甘さ控えめの微炭酸飲料で、無果汁です。
再販希望1位のフレーバーが帰ってくる！
ファミリーマートの「Afternoon Tea」監修ペットボトル飲料シリーズでは、2023年7月からフレーバーティーソーダを発売しています。今回の商品は、2025年9月の調査で再販を希望する声を集めた商品として再登場します。
以前飲んだことがある人も、まだ飲んだことがないという人も、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年8月4日
※価格は税込み表記です。
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