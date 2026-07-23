沖縄限定、コメダ初のアイスサンドが気になりすぎる！ブルーシールとコラボ

コメダ珈琲店は、沖縄県内の7店舗において、季節限定メニュー「アイスサンド ストロベリーチーズケーキ」「アイスサンド 塩ちんすこう」を本日7月23日より販売します。

コメダ×ブルーシールの特別なコラボが実現

沖縄県のコメダでは2024年より、同県で人気のアイスブランド「ブルーシール」とのコラボレーションを実施しています。



3年目となる今回は、コメダ初の「アイスサンド」が登場。



バターの香りとふんわりとした食感が特長で、ブルーシールのアイスの味わいを引き立てながら、パンそのもののおいしさもしっかり感じられるよう仕立てたとのことです。



なお、使用するパンは琉球コメダが運営するベーカリーショップ「BAKERY ADEMOK」で、このコラボレーションのために専用で開発したそうですよ。

▲アイスサンド ストロベリーチーズケーキ（650円）

ふんわりバター香る熱々パンに、ブルーシールの「ストロベリーチーズケーキ」アイスをサンド。「ストロベリーチーズケーキ」アイスは、ダイス状のチーズケーキとストロベリーソース、チーズテイストのアイスを合わせた、さっぱり甘酸っぱいフレーバーです。



▲アイスサンド 塩ちんすこう（650円）

ふんわりバター香る熱々パンに、ブルーシールで一番人気の「塩ちんすこう」アイスをサンド。「塩ちんすこう」アイスは、バニラアイスに沖縄県の「北谷の塩」を使用した塩ちんすこうを合わせたフレーバーで、ほんのりとした塩気がバニラの甘みをやさしく引き立てるといいます。

沖縄限定。食べれば自慢できそう

見た目にもブルーシールのポップさが存分に楽しめる、2種のアイスサンドが登場します。



地元・沖縄で長く愛されるブルーシールのアイスと、コメダのパンづくりから生まれた、この夏だけの特別なコラボレーションは注目ですね！

コメダ珈琲店は2018年に沖縄初出店を果たして以来、現在では県内7店舗。観光で沖縄を訪れる人も、沖縄でしか味わえない特別なアイスサンドをチェックしてみてはいかがでしょうか。

（※文中の価格はすべて税込）