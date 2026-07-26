かつや「カツ丼ライト」登場！ご飯少なめを正式メニュー化、30円引きに

とんかつ専門店「かつや」は7月27日より、新たなグランドメニューとして、ご飯の量を従来の「カツ丼（梅）」のご飯少なめと同量に設定した“ライト級”を発売します。
ご飯少なめ「ライト級」登場
価格はカツ丼で30円引き
主役の具材はそのままで、「カツ丼ライト」をはじめ、「ソースカツ丼」ライトや「ネギタルチキンカツ丼ライト」などが追加されます。
価格は、例えばカツ丼（梅）の場合、本体620円（税込682円）のところ、カツ丼ライトは本体590円(税込649円)で、本体価格で30円引き、税込では33円引きです（商品によって差額は異なる）。
（ライト級・商品例）
▲カツ丼ライト 税込649円
ロースカツや玉子はそのままに、ご飯の量を従来のカツ丼（梅）のご飯少なめと同量に設定。
▲ねぎタルチキンカツ丼ライト 税込649円
チキンカツが2枚のった「ねぎタルチキンカツ丼」のライト級。
ボリューム感満点「ヘビー級」に
豚焼肉シリーズの拡充も
さらに、ボリューム感を追求した「ヘビー級」の新シリーズが登場。また、豚焼肉シリーズに新たな定番メニューが登場。いずれも、店内飲食と持ち帰りの両方で展開します。
（ヘビー級・商品例）
▲タルたまミックスポーク丼 税込1210円
ロースカツ、ヒレカツ、メンチカツ、温泉たまごを重ねた、ボリューム感を追求したヘビー級シリーズの丼です。
▲タルたまミックスフライ丼 税込1232円
海老フライやから揚げを盛り合わせた、ボリューム満点の丼です。
（豚焼肉シリーズ・商品例）
▲豚丼 税込979円
▲豚丼とロースカツの合い盛り丼 税込1089円
ご飯少なめは前からできたけど・・・
ライト級というと新しいメニューのようですが、中身はつまり「ご飯少なめ」です。かつやでは従来も、注文時にご飯少なめをお願いすることはできました。ただ、その場合も価格は通常と同じでした。
今回は、その「ご飯少なめ」を正式メニューの「カツ丼ライト」として商品化。価格も通常のカツ丼より少し抑えられ、日ごろからご飯少なめで注文していた人には、ちょっとうれしいリニューアルといえそうです。
また、かつやというと「ガッツリ食べる店」というイメージがありますが、「ライト級」という名前を付けることで、「量は少し控えめがいい」という人でも入りやすくなるかもしれませんよね。
一方で、ボリューム満点の「ヘビー級」も新登場。ライト派もガッツリ派も選びやすくなり、かつやの間口が少し広がったように感じます。カツ丼好きなナベコも、今後の展開に注目したいところです！
※価格は税込み表記です。
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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