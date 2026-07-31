部活動地域展開の現場を支えるDX、情報共有・運営機能を強化

株式会社hacomonoは7月24日、同社が提供するウェルネス・運動施設向けオールインワン・マネジメントシステム「hacomono」において、部活動地域展開および地域クラブ活動の運営を支援する新機能を拡充したと発表した。全国1万3000店舗以上の施設で培った会員管理や決済ノウハウを基盤に、同領域における課題解決を狙う。

教員の働き方改革や少子化を背景に、全国で過渡期を迎えている部活動の地域移行。現場では会費徴収や出欠管理に加え、自治体、運営団体、指導者、保護者という複数の関係者間における情報共有や業務負担が大きな課題となっている。追加された機能には、行政担当者や運営団体、指導者間の情報共有用の「管理サイト伝言板機能」や、保護者向けのファイル共有や個別メッセージ対応ができる「保護者連絡機能」などがある。

さらに、運営責任者や指導者などそれぞれの役割に応じて情報のアクセス範囲を分ける個人情報の閲覧権限設定や、活動日ごとの持ち物・担当指導者情報の掲載、スマートフォンでのQRコードを活用した出欠確認機能などが一通り実装された。先行導入した長岡市スポーツ協会からは、管理者・指導者・参加者という3層のニーズに合わせた機能拡充やファイル共有により、業務の大幅な効率化につながったとの評価が寄せられているという。