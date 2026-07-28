どん兵衛、50周年で「だし」リニューアル　高級「本枯節」を新配合

日清食品は、「日清のどん兵衛 きつねうどん」と「日清のどん兵衛 天ぷらそば」を、9月上旬から順次リニューアル発売します。

今回のリニューアルでは、発売50周年を記念し、高級鰹節「本枯節」粉末を新たにつゆへ配合。

東日本向け、西日本向けそれぞれのだしの特徴を生かしながら、澄んだうまみと豊かな香りが広がる、より奥深い味わいを目指しています。

また、パッケージには50周年を記念して誕生した公式キャラクター「きつねあにき」をデザインしています。

▲日清のどん兵衛 きつねうどん（東） 267円

つるみのあるもっちりとした食感のうどんに、鰹と宗田鰹の重ねだしと丸大豆醤油を合わせた色の濃いつゆを組み合わせています。今回のリニューアルで「本枯節」粉末を新たに配合しました。

具材には丸大豆を100％使用したふっくらとしたおあげ、かまぼこ、ネギを使用し、別添の「彩り七味」を付けています。

▲日清のどん兵衛 きつねうどん（西） 267円

つるみのあるもっちりとした食感のうどんに、鰹と昆布の重ねだしと丸大豆醤油を合わせた淡い色のつゆを使用しています。

「本枯節」粉末を新たに配合し、具材には丸大豆を100％使用した甘みのあるおあげ、かまぼこ、ネギを採用しました。別添の「彩り七味」には和山椒を使用しています。

▲日清のどん兵衛 天ぷらそば（東） 267円

まっすぐですすり心地が良いというそばに、鰹と宗田鰹の重ねだしと丸大豆醤油を合わせたつゆを使用しています。

「本枯節」粉末を新たに配合し、ごま油の風味をほのかにきかせた「あとのせサクサク」の天ぷらとネギを合わせました。別添の「彩り七味」付きです。

▲日清のどん兵衛 天ぷらそば（西） 267円

そばに、鰹と昆布の重ねだしと丸大豆醤油を合わせた淡い色のつゆを使用。「本枯節」粉末を新たに配合し、「あとのせサクサク」の天ぷらとネギを組み合わせています。別添の「彩り七味」には和山椒を使用しています。

きつねうどんも天ぷらそばも進化！

発売から50周年を迎えた「どん兵衛」が、だしにさらにこだわった一杯へと進化します。

普段食べ慣れている人も、リニューアルした味わいを食べ比べてみると新たな発見があるかもしれません。この機会にぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年9月上旬より順次

※価格は税込み表記です。