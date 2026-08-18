茹でたパスタにあえるだけ！ 1食約84円のパスタソース15食セットがセール中

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「by Amazon あえるだけのパスタソース 3種バラエティ 15食」がセール価格に！

「by Amazon あえるだけのパスタソース 3種バラエティ 15食」は、ゆでたパスタにあえるだけで完成するパスタソースです。現在、Amazonでセール価格となっています。

参考価格1,419円のところ、11％オフの1,260円で販売されています。15食入りのため、1食あたり約84円です。

「by Amazon あえるだけのパスタソース」の特徴

Amazon商品ページより

「by Amazon あえるだけのパスタソース」は、ペペロンチーノ、たらこ、バター醤油の3種が入っています。

ゆでたてのパスタ1人前(乾麺で約100g）に「香味オイル」と「粉末ソース」をすべてかけ、手早く混ぜ合わせるだけで簡単に食べられます。

パスタ以外にもアレンジに応用でき、ペペロンチーノはご飯と合わせてガーリックライスに、たらこは冷凍うどんと合わせてたらこうどんに、バター醤油は冷凍うどんと合わせてバター醤油うどんにできます。

まとめ：3種のパスタソースをお得にストック！

「by Amazon あえるだけのパスタソース 3種バラエティ 15食」が、参考価格1,419円から11％オフの1,260円で販売されています。

パスタにあえるだけで使える3種のソースをまとめて用意できるセットです。セールの機会に、ストックしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。