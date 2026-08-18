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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第100回

茹でたパスタにあえるだけ！ 1食約84円のパスタソース15食セットがセール中

2026年08月18日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「by Amazon あえるだけのパスタソース 3種バラエティ 15食」がセール価格に！

　「by Amazon あえるだけのパスタソース 3種バラエティ 15食」は、ゆでたパスタにあえるだけで完成するパスタソースです。現在、Amazonでセール価格となっています。

　参考価格1,419円のところ、11％オフの1,260円で販売されています。15食入りのため、1食あたり約84円です。

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「by Amazon あえるだけのパスタソース」の特徴
Amazon商品ページより

　「by Amazon あえるだけのパスタソース」は、ペペロンチーノ、たらこ、バター醤油の3種が入っています。

　ゆでたてのパスタ1人前(乾麺で約100g）に「香味オイル」と「粉末ソース」をすべてかけ、手早く混ぜ合わせるだけで簡単に食べられます。

　パスタ以外にもアレンジに応用でき、ペペロンチーノはご飯と合わせてガーリックライスに、たらこは冷凍うどんと合わせてたらこうどんに、バター醤油は冷凍うどんと合わせてバター醤油うどんにできます。

まとめ：3種のパスタソースをお得にストック！

　「by Amazon あえるだけのパスタソース 3種バラエティ 15食」が、参考価格1,419円から11％オフの1,260円で販売されています。

　パスタにあえるだけで使える3種のソースをまとめて用意できるセットです。セールの機会に、ストックしてはいかがでしょうか。

アマゾンでby Amazon あえるだけのパスタソース 3種バラエティ 15食を入手

※価格は税込み表記です。

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