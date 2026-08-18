アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第100回
茹でたパスタにあえるだけ！ 1食約84円のパスタソース15食セットがセール中
2026年08月18日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「by Amazon あえるだけのパスタソース 3種バラエティ 15食」がセール価格に！
「by Amazon あえるだけのパスタソース 3種バラエティ 15食」は、ゆでたパスタにあえるだけで完成するパスタソースです。現在、Amazonでセール価格となっています。
参考価格1,419円のところ、11％オフの1,260円で販売されています。15食入りのため、1食あたり約84円です。
「by Amazon あえるだけのパスタソース」の特徴
Amazon商品ページより
「by Amazon あえるだけのパスタソース」は、ペペロンチーノ、たらこ、バター醤油の3種が入っています。
ゆでたてのパスタ1人前(乾麺で約100g）に「香味オイル」と「粉末ソース」をすべてかけ、手早く混ぜ合わせるだけで簡単に食べられます。
パスタ以外にもアレンジに応用でき、ペペロンチーノはご飯と合わせてガーリックライスに、たらこは冷凍うどんと合わせてたらこうどんに、バター醤油は冷凍うどんと合わせてバター醤油うどんにできます。
まとめ：3種のパスタソースをお得にストック！
「by Amazon あえるだけのパスタソース 3種バラエティ 15食」が、参考価格1,419円から11％オフの1,260円で販売されています。
パスタにあえるだけで使える3種のソースをまとめて用意できるセットです。セールの機会に、ストックしてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第98回
グルメ仕事中のおやつに常備したい！ 「バランスオンminiケーキ」チョコブラウニー20個がセール中
-
第97回
グルメ1食約141円で「あきたこまち」を常備！ パックご飯24個がAmazonタイムセール中
-
第96回
グルメ夏の水分補給はまとめ買いがお得！「十六茶麦茶」24本が31％オフ
-
第95回
グルメこれだけあればしばらく安心！ スパゲッティ5kgが13％オフの2,082円に
-
第94回
グルメ松屋のシュクメルリ＆焼銀鮭20食セットが56％オフ！ これはストックしなくては
-
第93回
グルメ関西限定の味をおやつ棚に！ 堅あげポテト・ポテトチップス「関西だししょうゆ」6袋セットがお得
-
第92回
グルメAmazonブランドのそうめんが安いって知ってた？ 実はあの老舗メーカー製造だった
-
第91回
グルメお米はセールで確保しよう コシヒカリ無洗米5kgが3,325円！
-
第90回
グルメいざという時の備えに！ 「い・ろ・は・す」2Lラベルレス8本が10％オフ
-
第89回
グルメ暑い季節の水分補給に箱買い！「世界のKitchenから ソルティライチ」24本がお得
- この連載の一覧へ