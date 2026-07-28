おいしそ！ローソン、夏いちごスイーツ4品　もち食感ロールやぷるジュレが登場

ローソンは、7月28日と8月4日の2週にわたり、「Uchi Café」の夏向けいちごスイーツ4品を順次発売します。

今回登場するのは、もち食感ロールやクレープ、タルト、杏仁スイーツの4商品です。暑い季節に合わせ、甘酸っぱい味わいのいちごを取り入れたスイーツをラインアップします。なお、沖縄エリアでは販売しません。

■7月28日発売

▲Uchi Café わらび餅で巻いたもち食感ロール（いちごわらび餅入り） 408円

もちもち食感の生地とわらび餅を重ねた2層の生地で、いちごわらび餅といちごホイップを巻いたもち食感ロールです。甘酸っぱい夏向けの味わいに仕上げています。

▲Uchi Café ぷるジュレいちごクレープ 275円

白いクレープ生地で、もちもちとした食感のいちご果肉入りゼリーと果肉入りいちごソースを包んだクレープです。

■8月4日発売

▲Uchi Café いちごカスタードタルト 270円

いちごダマンド生地にカスタードホイップ、いちごプレザーブ、いちごホイップ、いちご果肉ジュレを重ねた甘酸っぱい味わいのタルトです。

▲Uchi Café いちごミルク杏仁 322円

いちごミルクゼリーといちごソースのさっぱりとした甘みが楽しめるスイーツです。ダイスカットした杏仁豆腐のぷるっとした食感がアクセントになっています。

甘酸っぱいいちごが主役！

夏らしい甘酸っぱいいちごを使ったスイーツが2週連続で登場します。もちもち食感やぷるっとした食感など、それぞれ違った楽しみ方ができるラインアップなので、どれから食べようか迷ってしまいそう！

甘酸っぱいいちごの味わいは、暑い季節のおやつにもぴったりです。2週にわたって新商品が登場するので、気になるスイーツを食べ比べてみるのも楽しそうですね。

第一弾

・発売日：2026年7月28日

第二弾

・発売日：2026年8月4日

※価格は税込み表記です。