きたー！全部のせ「箱根そばスペシャル」980円、3日間限定で復活

小田急線を利用の方、お待ちかね。「箱根そばスペシャル」が3日間限定で復活します。980円。3日間限定です。
「箱根そばスペシャル」3日間限定で登場
小田急沿線を中心に展開するスタンドそば店「箱根そば」では、8月4日～6日の3日間、「箱根そばスペシャル（そば・うどん）」を全店で数量限定販売します。
8月5日（はこ）の「箱そばの日」を記念した特別メニューです。
▲箱根そばスペシャル（そば・うどん） 980円
昨年同様に初代「箱根そばスペシャル」のトッピングを再現。かき揚げ天、コロッケ、ちくわ天、海老天、きつね、温泉卵の6種類をトッピングしたボリュームのある一杯で、温・冷のどちらでも楽しめます。
販売時間は各日10時からオーダーストップ（閉店15分前）までです。「箱根そば本陣」と「オールライト 箱根そば」を除く店舗で販売します。
復活した・・・
とはいえ年に数日しか食べられないとくべるメニュー
今年もこの季節ならではの「箱そばの日」がやってきました。
「箱根そばスペシャル」は2015年から販売されていた期間限定メニューで、新型コロナウイルスの影響などにより販売を休止していました。現在は「箱そばの日」の記念メニューとして期間限定で販売されています。
復活したとはいえ、年に数度しか登場しない特別メニュー。箱そばファンとしては「お！」となりますよね。今年は昨年登場より20円値上がりして980円で登場。
3日間だけの特別メニューを味わいに、足を運んでみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年8月4日
・終了日：2026年8月6日
※価格は税込み表記です。
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